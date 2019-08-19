«Тренировочные лагеря в Прибалтике, инструктаж оппозиционеров в США». Госдума включается в борьбу с иностранным вмешательством

Госдума 23 августа проведет первое заседание комиссии по борьбе с вмешательством во внутренние дела России. Об этом сегодня заявили депутаты всех парламентских фракций после Совета Госдумы, на котором была создана комиссия. Результатом ее работы может стать как изменение российского законодательства, так и обращения в международные парламентские организации (ПАСЕ, ПА ОБСЕ) на предмет осуждения вмешательства ряда государств, в числе которых уже оказались замечены США и Германия, в суверенные дела России.





«Мы посчитали правильным, чтобы комиссия начала работу незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков с тем, чтобы заседание комиссии состоялось на этой неделе. В сентябре мы вернемся к этому вопросу в рамках пленарного заседания и вынесем на рассмотрение депутатов повышение статуса комиссии, чтобы она ответила нам на многие вопросы и вышла на решение тех целей, которые ей поставлены, — анализ, исследование, изучение фактов вмешательства», — заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.





По его словам, после того как Госдума подготовит специальный доклад, его материалы будут переданы в правоохранительные органы, а также озвучены на сессиях ПАСЕ и ПА ОБСЕ. Также Госдума планирует направить свои заявления ряду организаций и стран, которые сегодня «цинично попирают наш суверенитет» и совершают действия, не совместимые ни с законами России, ни с международными правилами и нормами.





«В первую очередь это канал Deutsche Welle (Немецкая государственная телерадиокомпания, финансируемая бюджетом ФРГ. — Примеч. Daily Storm) и США: учитывая, что есть информация и про Госдеп, и посольства, и СМИ, аффилированные с государственными фондами, которые сделали все, чтобы вмешаться во внутренние дела РФ, и пытаются формировать мнение граждан России», — пояснил Володин и подчеркнул, что это является недопустимым.





«Некоторые факты вмешательства уже представлены нашим МИД. Размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированные акции в Москве, прямые призывы по государственным каналам — «Голосу Америки», немецкому каналу Deutsche Welle — к участию в несанкционированных акциях. <...> Что бы произошло, если бы телерадиокомпания RT или «Спутник» выступили бы с призывами «Берлин, выходи» или накануне акции желтых жилетов в Париже — «Париж, выходи»? Вы понимаете, какого рода реакция последовала бы со стороны соответствующих государств?» — заявил первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.





По его словам, к фактам вмешательства можно отнести организацию тренировочных лагерей в Прибалтике, регулярный инструктаж российской несистемной оппозиции в США, ежегодные съезды оппозиции в Вильнюсе, которые также финансируются из-за рубежа.





«По выводам этой комиссии могут быть сформулированы законодательные инициативы. Комиссия приступает к работе уже сейчас, хотя подчеркну, что решение о ее создании будет утверждено постановлением Госдумы», — пояснил единоросс.





Также заявления о вмешательстве делал МИД России, указывая на недопустимые действия со стороны посольства США. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что американское посольство в Москве опубликовало подробный маршрут незаконной акции. «Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько митинг начнется, во сколько он закончится и так далее. <...> Как мы понимаем, 90% этой информации как раз призывали людей подключиться к этому мероприятию», — сообщила дипломат.





При этом она отметила, что руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела. «Здесь должен быть какой-то паритет, хоть какое-то взаимоуважительное отношение, но раз мы видим такое отношение к нам, то американской стороне стоит задуматься, какое отношение будет у нас», — подчеркнула Захарова.