Митрохин: Если фальсификаций не будет, у меня есть шансы стать депутатом Мосгордумы

Акции оппозиции в субботу, 17 августа, показали, что население Москвы стало уставать от протестных мероприятий. На митинг коммунистов собралось всего около четырех тысяч человек, а к оппозиционерам, требующим допуска на выборы всех кандидатов, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, — и того меньше. О том, слился ли протест и чего ждать от результатов голосования, политический обозреватель Daily Storm Наталья Башлыкова поговорила с кандидатом в депутаты от партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Ему, одному из «отказников», удалось через суд добиться участия в выборах в столичный парламент.





— Сергей Сергеевич, как оцениваете перспективы московских протестов? Считаете ли вы, что протест слился, акция оппозиции в субботу не была массовой...





— Я не согласен с тем, что протест слился. В минувшую субботу была акция, которая не предполагает массового участия. Одиночный пикет — это одиночный пикет. Но даже при таком формате, на мой взгляд, людей было довольно много. Я вот побывал на нескольких точках: у памятника на Сретенке, у памятника Крупской и рядом с Мосгордумой. На мой взгляд, следующие акции привлекут гораздо больше людей.





— Повлияют ли эти акции на результаты голосования? Пройдут ли самовыдвиженцы «Единой России»?





— Сами по себе протесты вряд ли повлияют, но точно повлияет общее разочарование москвичей в «Единой России», а также политике столичных и федеральных властей. Это разочарование растет, и, скорее, массовость протестов является следствием этого разочарования. Поэтому, мне кажется, будет сложно пройти кандидатам партии власти, даже если они спрятались за статусом самовыдвиженца.





— До выборов остается меньше трех недель. Как расцениваете сегодня свои силы? Хватит ли ресурсов?





— Постараюсь, конечно, я поставлен в неравные условия. Мои конкуренты уже заклеили все своей агитацией, захватили все лучшие рекламные места. Поэтому я в сложном положении, но буду стараться. Сейчас мне не до разбирательств с комиссией, которая отказала мне в регистрации. Лучше я сосредоточусь на ведении кампании.





— Как думаете, что сыграло главную роль при вашей регистрации? Качественная работа по сбору подписей или власть посчитала вас для себя наименее опасным кандидатом?





— На первую часть вопроса я отвечаю утвердительно. Я собрал качественные подписи, и это подтвердилось в ходе судебного разбирательства, которое подошло к этому вопросу совсем не формально. Каждая ранее забракованная подпись тщательно обсуждалась в присутствии двух сторон — судьи и прокурора. И никаких возможностей как-то субъективно интерпретировать просто не было. Поэтому — да, я собрал качественные подписи. Конечно, и другие кандидаты, которых не допустили до регистрации, тоже собрали качественные подписи. Но почему ко мне решили отнестись объективно, а к ним нет, я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю.





— Почему вы назвали главным конкурентом члена ЛДПР, а не КПРФ или «Справедливой России»?





— Я назвал его, потому что именно он является очевидным фаворитом московской власти. И поэтому естественно, что он автоматически является моим главным конкурентом, поскольку я нахожусь в оппозиции.





— Будете ли вы в таком случае вступать в коалиции с коммунистами или эсерами?





— Да, мы будем со всеми договариваться.





— Как в целом расцениваете потенциал кандидатов от партии «Яблоко»? У кого есть наибольшие перспективы?





— Считаю, что наибольшие перспективы из них у Евгения Бунимовича, потому что он самый известный из всех, прошедших регистрацию. Он так же, как и я, был депутатом Мосгордумы, причем у него даже больше стаж, чем у меня. Но, конечно, и у меня тоже есть большие шансы на победу. Естественно, если будет чрезмерное использование административного ресурса, пойдут вбросы, как это часто бывает на выборах в Мосгордуму, тогда, конечно, мои шансы существенно сократятся.





— То есть вы считаете, власть все-таки может пойти на фальсификации?





— Она уже не раз демонстрировала свою способность к этому.





— Будет ли партия «Яблоко» придерживаться плана умного голосования, которое предложил Алексей Навальный, как вы оцениваете эффективность этой технологии?





— Если кандидаты партии, включая меня, будут фигурировать в числе кандидатов этого голосования, тогда, думаю, мы это предложение поддержим. Например, в моем округе я вообще не понимаю, кто может участвовать в нем, кроме меня. Коммунисты, ЛДПР? Но тогда это будет уже не совсем умное, по-моему, голосование. Ведь кандидаты от этих партий фактически все состоят в «Единой России». Поэтому как они смогут попасть в умное голосование, если там есть я? Хотя вообще это не ко мне вопрос — я не руковожу умным голосованием.





— Будет ли партия «Яблоко» в дальнейшем требовать отставки главы Мосгоризбиркома, потому что пока громче всех об этом заявили коммунисты?





— Обязательно! Я на митинге об этом говорил. Кроме этого, я требовал ротации всех избирательных городских комиссий, которые отстранили кандидатов. Поэтому да — это требование актуально, оно сохраняет силу.