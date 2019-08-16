«Коммунисты России» хотели снять список КПРФ с выборов в Тульской области и… передумали!

Очередная попытка снять список КПРФ с выборов в региональный парламент была предпринята «Коммунистами России» в Тульской области. То есть должна была быть предпринята, но в последний момент от нее отказались по неизвестным причинам. Лидер комроссов Максим Сурайкин пояснил Daily Storm, что снятием с выборов своих конкурентов из КПРФ они борются за чистоту коммунистических идеалов и против скрытых олигархов. В свою очередь в региональном отделении «Коммунистов России» не согласились со своим федеральным руководителем по технической стороне вопроса. В исковом заявлении говорится, что КПРФ неправильно заполнила необходимые для регистрации на выборах документы, а потому должна быть снята с выборов. Олигархи при этом тут в принципе ни при чем.





В распоряжении редакции Daily Storm оказалось исковое заявление об отмене регистрации избирательного объединения политической партии КПРФ по признакам формального характера. «Коммунисты России» обвиняли партию Геннадия Зюганова в том, что региональное отделение КПРФ выдвинуло список кандидатов с нарушением избирательного законодательства — не представило необходимых для выдвижения документов, неуполномоченное лицо партии прошило, пронумеровало и заверило подписью уполномоченного представителя положенные бумаги, которые оно не имело право заверять, а также конференция Тульского областного комитета КПРФ была проведена с нарушением федеральных законов и устава партии.





Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил Daily Storm, что поскольку законодательство не дает возможности снимать неугодных кандидатов по политическим мотивам, его организация использует все возможные технические и юридические нюансы, позволяющие лишить регистрации КПРФ. Объясняя мотивы своих решений, глава комроссов указывает, что таким образом они борются за чистоту коммунистической идеи.