Комариный пир. В России участились случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

Комары являются переносчиками большого числа вирусов, многие из которых смертельно опасны. Самая известная болезнь, передающаяся через укус, — малярия, но от нее в России избавились давно (хотя малярийные комары как таковые в стране есть — паразиты в них просто не развиваются). Иначе дело обстоит с вирусом лихорадки Западного Нила. В нашей стране с ним столкнулись еще в 1999 году, в 2010 году Волгоградская область пережила крупную вспышку. После относительного «затишья» летом 2019 года лихорадка снова дала о себе знать. Масштабы проблемы меньше, чем девять лет назад, но теперь от нее страдают уже несколько крупных регионов.





Откуда у нас лихорадка Западного Нила?





Ежегодно в южных регионах страны регистрируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН).





В 2019 году в Воронежской области было зафиксировано три случая, в Краснодарском крае — семь, в Ростовской области — 11. Но больше всех пострадала Астраханская область, где заболели 46 человек, в том числе трое детей.





Пока ни одного летального исхода не было, но Россия уже переживала вспышку ЛЗН относительно недавно, в 2010 году. Случилось это в Волгоградской области, где заболели 226 человек, шестеро скончались.





В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Daily Storm объяснили, что такая статистика по ЛЗН в текущем году может быть связана с тем, что лето в регионе выдалось достаточно дождливым и не экстремально жарким (при очень высоких температурах личинки комаров часто гибнут), поэтому количество насекомых-переносчиков было очень высоким.





«Однако притом что мы брали комаров на исследования именно из тех мест, где были зарегистрированы случаи заражения, анализ показал, что конкретно эти членистоногие не инфицированы», — прокомментировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.





Соответственно, массовой циркуляции вируса нет, но так как комаров больше, чем обычно, шанс быть укушенным переносчиком заразы также возрастает.





Ни в России, ни в мире вакцины от ЛЗН нет, поэтому комариные укусы — что-то сродни лотерее, если не пользоваться никакими средствами защиты.





Кстати, далеко не все членистоногие переносят опасный вирус — этим занимаются комары только одного рода — Culex. Их активность и ареалы обитания как раз таки и мониторятся специалистами: это одна из превентивных мер, которая может помочь снизить риски для людей.