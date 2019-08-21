Задержите дыхание: в Московской области не оказалось системы экомониторинга

Оказывается, в Московской области, где живет больше семи миллионов человек, постоянный мониторинг состояния воздуха ведется только в девяти городах: Воскресенске, Дзержинском, Коломне, Мытищах, Электростали, Подольске, Серпухове, Щелково и Клину. Жителям остальных населенных пунктов, в том числе расположенных вблизи свалок, будущих мусоросжигательных заводов и просто у крупных магистралей, остается уповать на экстренные проверки и следить за собственными ощущениями: воняет на всю округу тухлыми яйцами или нет, легко ли дышится или пора покупать противогаз.
При этом, как рассказали Daily Storm в Министерстве экологии Подмосковья, для мониторинга одного только полигона ТБО «Левобережный» в Химках нужно девять стационарных постов контроля качества воздуха, а также станции для изучения воды. Этого оборудования тоже нет: слишком дорого закупать.
Действительно эффективно воздух в Подмосковье не мониторили никогда. Сейчас система только создается. Daily Storm искал данные о состоянии законсервированных свалок в Московской области (по секрету, везде дела идут по-разному: где-то уже откачивают фильтрат, где-то рекультивацию даже не начинали), но наиболее интересным оказалось то, что за состоянием воздуха около полигонов не следят системно.
«Системы экологического мониторинга в Московской области пока нет. Минэкологии приступило к ее созданию, — ответили в пресс-службе Минэкологии в ответ на вопрос о наличии данных по полигону «Левобережный». — Согласно предварительным расчетам, для мониторинга ситуации на полигоне необходимы девять постов автоматического контроля качества воздуха, сеть станций контроля качества воды в реке Бусинке и четыре скважины контроля качества подземных вод».
Да, проблема глубока и касается не только жителей Химок и прилегающих к закрытой свалке территорий. Ведь свалки есть везде, а загрязнение атмосферы сразу же бьет по здоровью людей: обостряются сердечно-сосудистые заболевания, астма, аллергия и еще целый букет заболеваний, в том числе онкологических. О недостатках первичного звена здравоохранения говорит президент страны Владимир Путин. А здоровье граждан напрямую зависит от окружающей среды.
При этом, как рассказал Daily Storm Антон Хлынов, председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества, мониторинг не налажен не только в Московской области, но и по всей России. Нормально работают станции в столице, но и их данные иногда вызывают вопросы.
«Мониторинга нет практически нигде. Кое-что есть на объектах воздействия, которые по закону обязаны проводить собственные наблюдения. В основном мониторинг есть на предприятиях. А так, если где-то возникают проблемы, на место выезжает, например, Росприроднадзор, делает замеры, берет пробы. У Минэкологии тоже есть лаборатория, это, по сути, такой автобусик с приборами. Полноценной системы мониторинга нет, говорят, что это слишком дорого», — поясняет Хлынов.
Проблема единоразовых замеров передвижных лабораторий в том, что они не дают полной картины: пока автобус Минэкологии доедет до условного полигона «Кучино», успеет пройти дождь или подует сильный ветер, и выброс замерить не удастся. Так и получается, что жители чувствуют запах тухлых яиц, вызывают специалистов, а когда те приезжают, то показатели уже в пределах нормы.
«Надо следить на протяжении долгого времени. Даже когда на полигоне «Ядрово» был выброс, приезжали специалисты, МЧС и ничего не нашли. Потому что воздушные массы мигрируют: поднимаются вверх, опускаются. Поэтому нужно отслеживать на протяжении длительного времени. Но это дорого, и пока никто не понимает, как это оптимизировать», — рассказывает Хлынов.
Эффективный мониторинг решит еще одну проблему: отслеживания накопленного вреда. Наблюдать надо не только за состоянием атмосферы, но и за водой, почвой, отложениями ила, жизнью растений и диких животных. Вредные вещества накапливаются везде. По лишайнику, например, можно изучить около десятка экологических параметров.
В Европе десятилетия наблюдений позволили определить, что мусоросжигательные заводы все же крайне вредны. Дело в том, что диоксины — основные загрязнители от МСЗ — не удавалось обнаружить сразу, а в окружающей среде они накапливались в ужасающих масштабах. А ведь одно из последствий вдыхания диоксинов — это рак. Но он хотя бы как-то лечится, в отличие от многих врожденных заболеваний, которыми могут страдать дети тех, кто живет вблизи заводов.
«Нужно изучать и то, как происходит накопление, например, в растениях, воде, почве. Это необходимо, чтобы отслеживать тренды. Так, в Европе обнаружили вред от мусоросжигательных заводов спустя десятилетия. Выбросы с них, диоксины, было невозможно отследить на выходе из трубы, зато потом они повсюду накопились. После этого и начали отказываться от сжигания», — рассказывает Хлынов.
Как рассказали Daily Storm в отделе информации и маркетинга «Центрального УГМС» (управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), пока неизвестно, будет ли расширяться мониторинговая сеть.
«Мы занимаемся мониторингом состояния воздуха в Московской области в девяти городах: в Воскресенске, Дзержинском, Коломне, Мытищах, Электростали, Подольске, Серпухове, Щелково и в Клину. В остальных городах нет постов наблюдения, из-за этого нет и мониторинга, это не от нас зависит. Расширение зависит от федеральной целевой программы, если будет запланировано выделение денег. Об этом говорили, но точно не могу сказать», — пояснила сотрудница управления.
Проблема загрязнения воздуха в России стоит весьма остро. По всей стране переполненные свалки выбрасывают в воздух сероводород, заводы с устаревшими системами очистки закоптили города Сибири. А горящая тайга добивает ситуацию дымом, копотью и тоннами угарного газа. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 4,2 миллиона человек только в 2016 году преждевременно (то есть молодыми) умерли от загрязнения воздуха.