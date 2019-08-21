Задержите дыхание: в Московской области не оказалось системы экомониторинга

Оказывается, в Московской области, где живет больше семи миллионов человек, постоянный мониторинг состояния воздуха ведется только в девяти городах: Воскресенске, Дзержинском, Коломне, Мытищах, Электростали, Подольске, Серпухове, Щелково и Клину. Жителям остальных населенных пунктов, в том числе расположенных вблизи свалок, будущих мусоросжигательных заводов и просто у крупных магистралей, остается уповать на экстренные проверки и следить за собственными ощущениями: воняет на всю округу тухлыми яйцами или нет, легко ли дышится или пора покупать противогаз.





При этом, как рассказали Daily Storm в Министерстве экологии Подмосковья, для мониторинга одного только полигона ТБО «Левобережный» в Химках нужно девять стационарных постов контроля качества воздуха, а также станции для изучения воды. Этого оборудования тоже нет: слишком дорого закупать.





Дорогое удовольствие





Действительно эффективно воздух в Подмосковье не мониторили никогда. Сейчас система только создается. Daily Storm искал данные о состоянии законсервированных свалок в Московской области (по секрету, везде дела идут по-разному: где-то уже откачивают фильтрат, где-то рекультивацию даже не начинали), но наиболее интересным оказалось то, что за состоянием воздуха около полигонов не следят системно.





«Системы экологического мониторинга в Московской области пока нет. Минэкологии приступило к ее созданию, — ответили в пресс-службе Минэкологии в ответ на вопрос о наличии данных по полигону «Левобережный». — Согласно предварительным расчетам, для мониторинга ситуации на полигоне необходимы девять постов автоматического контроля качества воздуха, сеть станций контроля качества воды в реке Бусинке и четыре скважины контроля качества подземных вод».





Да, проблема глубока и касается не только жителей Химок и прилегающих к закрытой свалке территорий. Ведь свалки есть везде, а загрязнение атмосферы сразу же бьет по здоровью людей: обостряются сердечно-сосудистые заболевания, астма, аллергия и еще целый букет заболеваний, в том числе онкологических. О недостатках первичного звена здравоохранения говорит президент страны Владимир Путин. А здоровье граждан напрямую зависит от окружающей среды.





При этом, как рассказал Daily Storm Антон Хлынов, председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества, мониторинг не налажен не только в Московской области, но и по всей России. Нормально работают станции в столице, но и их данные иногда вызывают вопросы.





«Мониторинга нет практически нигде. Кое-что есть на объектах воздействия, которые по закону обязаны проводить собственные наблюдения. В основном мониторинг есть на предприятиях. А так, если где-то возникают проблемы, на место выезжает, например, Росприроднадзор, делает замеры, берет пробы. У Минэкологии тоже есть лаборатория, это, по сути, такой автобусик с приборами. Полноценной системы мониторинга нет, говорят, что это слишком дорого», — поясняет Хлынов.