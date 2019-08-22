Массовая застройка ведет к закрытию аэропортов, а запрет свалок — к «партизанскому» вывозу мусора

Генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев сообщил Daily Storm, что у них в организации совершенно не поддерживают законопроект Минтранса.





«У нас были совершенно другие предложения, которые мы направляли и в Минтранс, и в Росавиацию, и в Государственную думу. Они заключались в том, что не с министерством, не с Росавиацией, а именно с главным оператором аэропорта в каждом конкретном случае должно быть согласование строительства в радиусе 30 километров от контрольной точки аэродрома», — рассказал он.





Виктор Горбачев пояснил, что по действующему законодательству согласование идет на стадии проектирования, когда уже поздно. Он подчеркнул, что если город продолжит «наплывать» на аэропорты, они не смогут продолжить работу в нормальном режиме. Так произошло, например, с подмосковным Быково, который был поглощен городом Жуковский. По словам Горбачева, представители ассоциации «Аэропорт» предлагали свой вариант закона об аэропортах, однако проект не одобрили в Минтрансе.





«Его не приняли, мы его лоббируем в течение 20 лет. Уже были десятки постановлений коллегий и Минтранса, и Росавиации, но все это дело блокируется на уровне чиновников», — сказал он.





По мнению эксперта, аэропорт Внуково может вскоре прекратить свое существование как коммерческий аэропорт: он уже окружен Киевским и Боровским шоссе, активно ведется застройка районов Новой Москвы и Солнцева. Ситуация в Домодедово и Шереметьево — не сильно лучше. В сложном положении оказались и аэропорты Омска и Иркутска.





«Разрешения на строительство должны давать аэропорты, потому что только они знают, какими курсами взлетают самолеты, как они садятся и так далее. А сейчас они практически не имеют права голоса, их ставят перед фактом. ПАТ не сделаны, а сейчас хотят дать еще больше свободы строительству. Я понимаю, строительное лобби…» — заключил Горбачев.





Строительное лобби?





Может быть. С 2012-го по 2018 год ведомство возглавлял Максим Соколов, который до этого руководил девелоперской компанией «Корпорация С» и был президентом Российской гильдии управляющих и девелоперов. После ухода с поста министра он возглавил строительную компанию «Группу ЛСР».





Между прочим, один из объектов «Группы ЛСР» — жилой комплекс «Новое Домодедово» — находится всего в семи километрах от одноименного аэропорта. Но это так, к слову.





Daily Storm обратился в пресс-службу Минтранса с рядом вопросов. Мы хотели узнать позицию министерства касательно проблем установки ПАТ, законодательства, регламентирующего этот процесс, и причин отзыва у застройщиков разрешений на строительство жилья в Румянцеве и Саларьеве. Также мы спрашивали о наличии прочих проблемных строек вблизи аэропортов и путях решения проблемы скопления птиц вблизи аэропортов.





В телефонной беседе пресс-секретарь ведомства Александр Волков порекомендовал прислать к ним запрос и пообещал направить вопросы в профильные департаменты, однако ответ на наш запрос пришел спустя пару минут после его отправки. Это была заготовленная для СМИ отписка:





«Минтрансом в соответствии с поручением правительства РФ разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования ПАТ».





Законопроект в настоящее время дорабатывается специально созданной рабочей группой с участием заинтересованных субъектов РФ и федеральных ведомств. После доработки документ будет размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.





Цель разрабатываемого документа — ускорение установления ПАТ на аэродромах РФ, в границах которой в дальнейшем не потребуется получение каких-либо согласований при строительстве и реконструкции объектов. При этом на ПАТ вводятся ограничения на использование земельных участков, расположенных на них объектов недвижимости, и осуществление экономической и иной деятельности».





Таким образом, законопроект направлен на устранение административных барьеров при строительстве и реконструкции объектов на ПАТ наряду с обеспечением безопасности полетов воздушных судов. Документ также призван обеспечить перспективное развитие аэропортов и исключить негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду».





После вопроса, стоит ли ждать ответов на прочие интересовавшие наше издание темы, пришло сухое: «Дополнений к ответу нет».