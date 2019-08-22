Массовая застройка ведет к закрытию аэропортов, а запрет свалок — к «партизанскому» вывозу мусора

В середине августа стало известно, что Минтранс готовит законопроект, который упростит застройку приаэродромных территорий. Активное строительство может не только повредить безопасности полетов — жильцы новых домов окажутся под угрозой. Буквально через несколько дней после этой новости самолет «Уральских авиалиний» чуть было не потерпел крушение из-за стаи птиц, прилетевших с расположенной вблизи аэропорта Жуковский свалки. И здесь — тоже проблема с регламентацией деятельности на приаэродромных землях.
Проблеме строительства вокруг аэропортов — не один десяток лет, и простого решения, по всей видимости, она не имеет. Изначально аэропорты размещались на расстоянии 25-30 километров от городов. Но постепенно города развивались, и высокие дома оказывались все ближе к воздушным гаваням.
При этом приаэродромные территории (ПАТ) предполагают различные ограничения на строительство в радиусе до 30 километров от аэродрома, а это очень много. Например, ПАТ московских аэропортов охватывают почти половину Подмосковья и около 90% Москвы.
В 2017 году был принят федеральный закон, согласно которому ПАТ должны быть поделены на семь зон (по удаленности от аэропорта). В частности, в границах предпоследней, шестой зоны запрещено размещать объекты, способствующие скоплению птиц, а в седьмой можно строить жилье, но только если уровень шумов и загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Операторы аэродромов должны были разграничить ПАТ до лета 2018 года, однако до сих пор эта работа практически не выполнена.
Подготовленный Минтрансом законопроект предлагает сначала установить во всех приаэродромных территориях шесть зон, а выделение седьмой — самой большой — отложить до 2025 года. Новость о такой инициативе вызвала негативную реакцию представителей аэропортов: такая мера может привести к неконтролируемой застройке территорий, жалобам жителей на шумы и проблемам в развитии аэропортов.
Еще одна проблема ПАТ — размещение объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. Сюда попадают и свалки, и кладбища, и некоторые производства, и сельскохозяйственные угодья.
Генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев сообщил Daily Storm, что у них в организации совершенно не поддерживают законопроект Минтранса.
«У нас были совершенно другие предложения, которые мы направляли и в Минтранс, и в Росавиацию, и в Государственную думу. Они заключались в том, что не с министерством, не с Росавиацией, а именно с главным оператором аэропорта в каждом конкретном случае должно быть согласование строительства в радиусе 30 километров от контрольной точки аэродрома», — рассказал он.
Виктор Горбачев пояснил, что по действующему законодательству согласование идет на стадии проектирования, когда уже поздно. Он подчеркнул, что если город продолжит «наплывать» на аэропорты, они не смогут продолжить работу в нормальном режиме. Так произошло, например, с подмосковным Быково, который был поглощен городом Жуковский. По словам Горбачева, представители ассоциации «Аэропорт» предлагали свой вариант закона об аэропортах, однако проект не одобрили в Минтрансе.
«Его не приняли, мы его лоббируем в течение 20 лет. Уже были десятки постановлений коллегий и Минтранса, и Росавиации, но все это дело блокируется на уровне чиновников», — сказал он.
По мнению эксперта, аэропорт Внуково может вскоре прекратить свое существование как коммерческий аэропорт: он уже окружен Киевским и Боровским шоссе, активно ведется застройка районов Новой Москвы и Солнцева. Ситуация в Домодедово и Шереметьево — не сильно лучше. В сложном положении оказались и аэропорты Омска и Иркутска.
«Разрешения на строительство должны давать аэропорты, потому что только они знают, какими курсами взлетают самолеты, как они садятся и так далее. А сейчас они практически не имеют права голоса, их ставят перед фактом. ПАТ не сделаны, а сейчас хотят дать еще больше свободы строительству. Я понимаю, строительное лобби…» — заключил Горбачев.
Может быть. С 2012-го по 2018 год ведомство возглавлял Максим Соколов, который до этого руководил девелоперской компанией «Корпорация С» и был президентом Российской гильдии управляющих и девелоперов. После ухода с поста министра он возглавил строительную компанию «Группу ЛСР».
Между прочим, один из объектов «Группы ЛСР» — жилой комплекс «Новое Домодедово» — находится всего в семи километрах от одноименного аэропорта. Но это так, к слову.
Daily Storm обратился в пресс-службу Минтранса с рядом вопросов. Мы хотели узнать позицию министерства касательно проблем установки ПАТ, законодательства, регламентирующего этот процесс, и причин отзыва у застройщиков разрешений на строительство жилья в Румянцеве и Саларьеве. Также мы спрашивали о наличии прочих проблемных строек вблизи аэропортов и путях решения проблемы скопления птиц вблизи аэропортов.
В телефонной беседе пресс-секретарь ведомства Александр Волков порекомендовал прислать к ним запрос и пообещал направить вопросы в профильные департаменты, однако ответ на наш запрос пришел спустя пару минут после его отправки. Это была заготовленная для СМИ отписка:
«Минтрансом в соответствии с поручением правительства РФ разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования ПАТ».
Законопроект в настоящее время дорабатывается специально созданной рабочей группой с участием заинтересованных субъектов РФ и федеральных ведомств. После доработки документ будет размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
Цель разрабатываемого документа — ускорение установления ПАТ на аэродромах РФ, в границах которой в дальнейшем не потребуется получение каких-либо согласований при строительстве и реконструкции объектов. При этом на ПАТ вводятся ограничения на использование земельных участков, расположенных на них объектов недвижимости, и осуществление экономической и иной деятельности».
Таким образом, законопроект направлен на устранение административных барьеров при строительстве и реконструкции объектов на ПАТ наряду с обеспечением безопасности полетов воздушных судов. Документ также призван обеспечить перспективное развитие аэропортов и исключить негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду».
После вопроса, стоит ли ждать ответов на прочие интересовавшие наше издание темы, пришло сухое: «Дополнений к ответу нет».
Несмотря на законодательные шаги к упрощению согласования строительства, весной 2019 года начались проблемы у некоторых застройщиков районов Румянцево и Саларьево. Так, в апреле Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта центральных районов Росавиации аннулировало выданное на 10 лет заключение о согласовании строительства ЖК «Филатов Луг». В заключении содержались выводы о том, что безопасность полетов с учетом построенного объекта обеспечивается, строительство не влияет на работу систем посадки, средства радиолокации и радионавигации. Строительство объекта было согласовано.
«22 мая 2019 года ООО «Молин Групп» (бывший собственник земельного участка, на котором осуществляется строительство ЖК «Филатов Луг», в отношении которого Центральным МТУ Росавиации выдано заключение о согласовании строительства) подало в Арбитражный суд Московской области заявление о признании незаконным решения ЦМТУ Росавиации от 22.04.2019 года об аннулировании ранее выданного заключения о согласовании строительства ЖК «Филатов Луг», — сообщили Daily Storm в пресс-службе застройщика «Инград».
Там подчеркнули, что текущим законодательством не предусмотрена процедура аннулирования, согласование требовалось только для даты получения разрешений на строительство. «В настоящее время компания в судебном порядке обжалует данные ограничения, а также действия Росавиации, послужившие поводом для этих ограничений. На строительный процесс вышеуказанные действия не влияют», — сообщили в пресс-службе.
В 2016 году Росавиация судилась с компанией «МС Девелопмент», строившей на Окружной улице в Лобне четыре корпуса 17-этажных домов.
Иск был подан в арбитражный суд, так как Росавиация просила отозвать согласование на строительство ЖК «МС Южный парк», которое ведомство выдало в 2015 году. Третьей стороной в судебном споре выступили международный аэропорт Шереметьево, администрация Лобни и региональный минстрой. В решении суда говорится, что на момент отзыва согласования дома в ЖК «были фактически построены и осуществлялось благоустройство территории». Также в документе говорится, что квартиры в ЖК были распроданы, а некоторые из них предназначались для обманутых дольщиков по программам правительства Московской области.
В итоге Арбитражный суд Московской области признал незаконным отзыв согласования на строительство. Судья указал, что Росавиация не предоставила доказательств несоблюдения застройщиком условий согласования. Также не было доказано, что возведение многоквартирных жилых домов в «МС Южный парк» может негативно повлиять на полеты воздушных судов.
Как рассказал Daily Storm источник в строительной отрасли, отзывы разрешений на строительство оказались неожиданностью для застройщиков.
По данным нашего собеседника, разрешения у них отозвали из-за того, что сигнал радаров аэропорта может перекрываться высотными зданиями. Таким образом Росавиация пытается перестраховаться. По мнению застройщиков, проще переместить радар, чем заставлять их разбирать многоэтажки. Однако как будет реально решаться проблема и кого именно она коснется, в строительной среде не понимают.
Специалистов в области авиации беспокоят не только высотные здания и сооружения. Например, серьезную угрозу безопасности полетов создают свалки и кладбища. Они привлекают птиц. Сюда же можно отнести объекты сельского хозяйства: скотобойни, птичники, животноводческие и птицефермы.
«Посмотрите, что делается на Перепечинском кладбище, которое находится в двух-трех километрах от новой взлетно-посадочной полосы Шереметьево! Там вороны, которые не меньше чаек. А рядом там стоит «Куршевель» — громадная бывшая свалка, где теперь можно кататься на лыжах», — сказал Виктор Горбачев. Он подчеркнул, что проблемой птиц необходимо заниматься не на уровне аэропорта, а на уровне местной власти.
«У нас существует руководство по орнитологии, которое было разработано в 1985-1986 годах. Оно было утверждено Министерством гражданской авиации СССР и до сих пор действует. Но это внутренний документ. Мы с ним не можем пойти к руководству объекта или администрации области и сказать: ребята, вы нарушаете... А когда это все обретает форму закона, вот тогда уже никуда не денешься. Тогда можно сказать: ребята, смотрите, прокуратура может прийти и проверить это дело и строго наказать, вплоть до уголовной ответственности. Это счастье, что пилоты посадили самолет [на кукурузное поле], а так бы сейчас считали мы 230 трупов, точно как произошло в Шереметьево», — заявил эксперт.
Руководитель ООО «Лаборатория экологических исследований» Сергей Попов рассказал Daily Storm, что в его организацию недавно обратились представители двух свалок и попросили подготовить заключение о том, представляют ли птицы с этих полигонов риск для движения воздушных судов.
Попов не назвал, какие именно это полигоны и в каких регионах они расположены, но сообщил, что эти объекты находятся в собственности местных муниципальных образований. Обе свалки построены в 2019 году — уже после того, как изменился Воздушный кодекс, и было четко прописано, что в 15-километровой зоне от аэропортов запрещается размещение объектов, привлекающих птиц.
«То есть люди уже четко знали действующее законодательство, и в этом году построили полигоны в нарушение текущих норм. Аэропорт пытается с ними бороться, грозится обращениями в прокуратуру, и они заказали орнитологические исследования сами, чтоб подстраховаться. Они потратили огромные бюджетные деньги на эти полигоны — им как-то нужно оправдать, что они их сделали», — пояснил орнитолог.
По словам Попова, распугивать птиц на свалках — не очень эффективная мера. «Желательно запретить полигоны вблизи аэропортов вообще. Но такую меру не всегда можно реализовать, поэтому для начала хотя бы можно убрать пищевые отходы с таких полигонов и заниматься их рекультивацией. Когда туда привозят отходы, нужно сразу засыпать их землей или песком, чтобы у птиц не было доступа к пищевым ресурсам. Но даже если полигон будет просто засыпан землей, без газона и без травы, это будет ровная площадка. Птицы там будут собираться не для еды, а просто для ночевок. Здесь сложная ситуация, и лучше, конечно, вообще не делать полигоны вблизи аэропортов», — заключил эксперт.
Представитель краснодарской организации «Росстройизыскание», которая занимается разработкой проектов решений об установлении ПАТ, Сергей Дюков указал на недостаточно четко прописанные в законах формулировки.
«Там формулировка очень интересная: в радиусе 15 километров запрещено размещать объекты, являющиеся местами скопления птиц. Там не сказано конкретно про свалки или другие объекты. Например, мне задала вопрос одна девушка из Южного федерального округа: «Скажите, пожалуйста, птицефабрика — это место скопления птиц?» Хороший вопрос. Сначала хочется на него ответить: «Да». Потом — вспомнить народную мудрость, что курица — не птица, то есть — «Нет». Если только как в Angry Birds ее не подбросить, она с самолетом никогда в жизни не встретится. Но если речь идет не о новой современной птицефабрике, а о чем-то а-ля колхозы 1950-х, то там открытый доступ к корму, и к нашим курицам прилетают в гости всякие воробьи, чайки и другие птицы. То есть однозначно сказать, является ли объект местом скопления птиц, зачастую невозможно», — обратил внимание Дюков.
В законе нет четкого определения ни слова «скопление», ни слова «птица». Более того, разные виды пернатых летают на разных высотах, и это тоже важно учитывать.
По мнению Дюкова, тотальный запрет размещения на ПАТ объектов, которые могут привлекать птиц, — это не решение проблемы. Например, запрет размещения вблизи аэропортов объектов сельского хозяйства может обернуться катастрофой для южных регионов. «Закрыть полигон ТБО — это не значит решить проблему. Любой город — это сложный организм. Он производит огромное количество отходов, и если мы закроем официальные полигоны ТБО, которые хоть как-то можно контролировать, эти отходы все равно куда-то будут деваться, только уже партизанским способом», — уверен он.
По мнению эксперта, необходимо избавиться от скопления птиц на свалках и других объектах при помощи специальных мер. В частности, нужно наладить сортировку отходов.
Каждый регион России имеет проблемы с установлением ПАТ. «Более того, все эти требования родились не вчера — они еще раньше действовали, просто не были сведены в единый кодекс, и все радостно на это закрывали глаза. А вот когда понадобилось устанавливать зону с особыми условиями использования территории, вот тут-то все и задергались. Потому что были произведены многочисленные нарушения, и никто ничего не отслеживал», — пояснил представитель «Росстройизыскания».
Некоторые аэропорты сталкиваются с природными скоплениями птиц. Например, в торце взлетно-посадочной полосы аэропорта в Омске находится орнитологический заповедник. «В случае с природными объектами мы можем говорить только о том, как снизить риски. С природой бороться бесполезно — это как бороться с молнией. Можно поставить молниеприемник и говорить о каких-то рисках. Но никаких гарантий, что молния не ударит, нет. Так же и с птицами», — подчеркнул эксперт.
Сергей Дюков добавил, что вопрос не в том, чтобы искать виноватых, а в том, что проблема имеет сильный комплексный характер и решать ее надо комплексно.
«Нельзя же сказать, что мы закрываем аэропорты. Или нельзя сказать, что мы сейчас застрелим всех птиц, — рассуждает он. — Надо понимать, что есть объект воздушного транспорта, у него есть вопросы безопасности полетов. Один из факторов — это птицы, я уж не говорю про застройку: там вообще беда. Нужно выполнять хотя бы те законы, которые сейчас есть. Например, статью 47 Воздушного кодекса. Вообще, кодексы — это второй уровень документа после Конституции. Давайте их чтить! Как говорил Остап Бендер: надо чтить кодекс!»