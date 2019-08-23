Через 27 лет siloviki пришли за 2,3 гектара предпринимателя из Пушкино

Судебная тяжба ответчика с представителями прокуратуры длится уже два года. Истец в лице заместителя прокурора Московской области просит признать сделку недействительной, а землю изъять в пользу Российской Федерации. Здания, находящиеся на этой земле, сломать.





Чтобы прояснить, какие вопросы есть у представителей прокуратуры, обращаемся к ним. Запрос Daily Storm направил на рассмотрение 22 июля 2019 года.





По прошествии 22 дней представители пресс-службы прокуратуры Московской области нам так и не ответили.





Разговор от 12 августа:





— Здравствуйте, Марина Андреевна. (Каурова Марина Андреевна, старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со средствами массовой информации).





— Да!





— Я главный редактор Daily Storm Алена Сивкова. Направляла вам 22 июля запрос. Ни ответа ни привета от вас. По поводу предпринимателя из Пушкино...





— Не было такого запроса. Я была в отпуске, исполнял мои обязанности помощник. Ничего не было такого на рассмотрении.





— Дублирую вам.





— Не совсем понятно, о чем идет речь. Там что, уголовное дело?





— Предприниматель говорит, что виновата прокуратура.





— Ваш запрос какое отношение к деятельности прокуратуры имеет?





— Он говорил, что приходили ваши люди.





— Я откуда знаю, что за люди?!





Не стану приводить здесь весь 10-минутный разговор, во время которого старший помощник прокурора пыталась научить меня, как составлять запросы. По итогам беседы мы договорились: в прокуратуре мне пообещали уточнить, что за тотальная проверка ведется в отношении предпринимателя из Пушкино. Но если проверка еще идет, то отвечать на запрос Daily Storm отказались: мол, только сам прокурор решает, как освещать свою деятельность.





Буквально через 30 минут после разговора с госпожой Кауровой со мной связалась представительница прокуратуры МО, которая в свою очередь пояснила: «Вот вы 22 июля направляли нам запрос. В связи с тем, что он содержит сведения о предполагаемых нарушениях закона, запрос был направлен в прокуратуру города Пушкино для рассмотрения. Он не рассматривался как запрос в рамках СМИ».





— Почему меня не уведомили в течение трех дней об этом?





— Это очень странно. Думаю, проблемы в электронной почте, мы за это не отвечаем. Из Пушкино ответ по существу вам придет.





Этот разговор состоялся 11 дней назад, и до сих пор ни представители прокуратуры Московской области, ни сотрудники прокуратуры города Пушкино с редакцией Daily Storm не связались. С момента первого запроса и вовсе прошло 32 дня. Срок, недопустимый при общении с представителями СМИ, но еще допустимый для ответа мне как обычному гражданину.





«Экспертиза не признала, что это земля федерального значения, а ведь это то, на чем настаивают представители прокуратуры. В итоге суд назначил повторную экспертизу, а мы подали апелляционную жалобу на определение суда. Кстати, муниципалитет также написал свой отзыв о том, что земля не была обременена, была без границ и ни за кем не числилась, поэтому они сделали кадастровый паспорт и продали ее, действуя в рамках закона. Мы подвергаемся колоссальному прессингу», — рассказывает Николай Васильевич.





По словам бизнесмена, недавно в фирме был обыск.





«К нам пожаловал майор ФСБ Волков, приехали две машины полицейских. У сотрудников вырывали телефоны, руки скручивали, таскали силком моего заместителя. Представители обвинительной власти вели себя по-хамски, курили на территории предприятия, наплевав на нормы безопасности, ведь у нас хранятся лакокрасочные материалы и изделия», — говорит пострадавший.





Причиной обыска, по словам Казакова, был назван пустой подвал, который находится под одним из ангаров на участке. Еще в 2017 году предприниматель написал запрос в Главное управление МЧС России о том, есть ли на его территории объекты гражданской обороны, на что ему дали официальный ответ: «Защитных сооружений гражданской обороны на данной территории нет». А прокуратура настаивает, что они есть.





«На суде мы сказали, что готовы подписать договор, согласно которому заинтересованные люди смогут подходить к этому объекту. Но им же это не нужно, им нужна вся земля», — говорит бизнесмен.





Часть 4. При чем здесь ФСБ и кто такой Митюков





В распоряжении Daily Storm также оказалась записка от исполнительного директора фирмы Князева Ю.Г., который рассказывает, что 14 июня 2019 года произошло незаконное проникновение семи человек на территорию «Центромебелькомплект-К». В их числе были заместитель прокурора города Пушкино Валерий Крючков и старший оперуполномоченный майор ФСБ Михаил Волков. Остальные — понятые.





«Через 10-15 минут прибывшие проследовали на территорию АО «Радуга», после чего зашли в мой кабинет, предварительно закрыв дверь на внутренний замок», — рассказывает директор.





По словам Князева, силовики запрещали ему снимать происходящее на телефон, а во время осмотра территории «пытались силой взломать закрытые двери».





По понятным причинам получить комментарии от зампрокурора Пушкино и майора ФСБ Daily Storm не удалось.





Для того чтобы рассказать о последнем действующем лице, замешанном в этой истории, ненадолго вернемся в прошлое. По словам адвоката Казакова Георгия Абшилавы, в советские годы на этой земле располагался мебельный центр союзного значения, который обеспечивал своей продукцией более 20 областей.





«Когда СССР стал разваливаться, предприятие снизило обороты. Было решение создать свою компанию с теми же самыми мощностями, чтобы не потерять клиентов. Люди, которые там работали, создали «ЦМК-К» и туда перевели активы, которые им принадлежали. 8% в «ЦМК-К» принадлежат Александру Митюкову», — говорит адвокат и добавляет, что у Митюкова, кроме этой доли, есть договор с Министерством промышленности и торговли, по которому он якобы является лицом, ответственным за эксплуатацию специальных объектов, и каждый год получает за это немалую сумму.