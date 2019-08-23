Через 27 лет siloviki пришли за 2,3 гектара предпринимателя из Пушкино

В середине лета в редакцию Daily Storm обратился 72-летний предприниматель из Москвы Николай Казаков, который утверждал, что представители прокуратуры Московской области рейдерскими методами пытаются захватить его землю, на которой он работает почти 30 лет. Помимо бизнесмена на объекте трудятся около сотни человек, а площадь участка превышает 2,3 гектара. Причиной обысков Казаков называет пустой подвал, который находится под одним из ангаров, а их главным «режиссером» — партнера по бизнесу (обладающего 8% в уставном капитале ООО «ЦМК-К» Митюкова Александра Алексеевича). И если бы прокуратура Московской области больше месяца не отказывалась отвечать на запрос Daily Storm, то, возможно, эта история и прошла бы мимо нас. Но тут мы решили разобраться и рассказать, как 30 лет жизни одного человека буквально пустили псу под хвост, и при чем тут прокуроры из Подмосковья и представители ФСБ.
«Я создал свою компанию в 1991 году, в тяжелое для страны время, строил складские комплексы, заключал новые контракты и много работал, — рассказывает бизнесмен Николай Казаков. — В период с 1993-го по 2000 год строил складские комплексы, право собственности на которые было получено в 2004 году, заключал новые контракты и много работал».
По его словам, все это принесло результаты: ООО «Центромебелькомплект-К» поставляет продукцию для мебельных и деревообрабатывающих производств, имеет деловые связи с отечественными и зарубежными производителями.
«Эта земля муниципального значения не находилась под запретом, я выяснил, что она никому не принадлежит, ничем не обременена, муниципалитет сформировал в установленном законом порядке этот участок и сдал его в аренду», — рассказывает Казаков.
В 2014 году распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева были введены новые коэффициенты на аренду земель, согласно которым Казаков должен был платить порядка восьми миллионов рублей аренды в год, что заставило бизнесмена задуматься о выкупе земельного участка.
«Я также на общих основаниях написал запрос в администрацию, и мне дали добро. Как раз в это время, в декабре 2014 года, начались первые попытки захвата земли, — вспоминает Николай. — Сначала пожаловали сотрудники прокуратуры и запросили все правоустанавливающие документы. Я предоставил все документы, ведь с ними у меня все в порядке, но уже в январе 2015 года меня вызвали в следственное управление, где сообщили: «Прокуратура прислала бумаги и просит возбудить уголовное дело на вас, но мы не видим состава преступления. Однако они сделали это повторно».
На этот момент у предпринимателя был не просто договор аренды, а договор купли-продажи спорного земельного участка.
Для того чтобы понять, в каком состоянии сейчас находится земля, обращаемся к данным публичной кадастровой карты. Итак, участок находится в частной собственности, его статус учтенный, категория — земли населенных пунктов. При этом есть разрешение на иные виды использования, характерные для населенных пунктов.
Согласно информации, предоставленной Daily Storm замглавы администрации Пушкинского муниципального района Ниной Ушаковой, Николай Казаков действительно говорит правду.
«ООО «Центромебелькомплект-К» на правах аренды принадлежал земельный участок площадью 23 546 квадратных метров, местоположение — Московская область, город Пушкино <...>, категория земель — «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования — «для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленного, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок», — сообщается в тексте письма, подписанного Ушаковой.
В 2014 году на основании статей 11, 28 и 36 Земельного кодекса Российской Федерации по обращению ООО «Центромебелькомплект-К» земельный участок с данным кадастровым номером был предоставлен в собственность за плату. При этом основанием предоставления в собственность вышеуказанного земельного участка являлось то обстоятельство, что на нем были расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащие обществу на правах собственности.
«В 2015 году с ООО «Центрмебелькомплект-К» как собственником объекта недвижимости был заключен договор купли-продажи земельного участка», — подтверждает слова Казакова замглавы администрации.
В распоряжении Daily Storm есть все документы, в том числе купчая.
В первой части статьи уже говорилось о том, что в 2014 году к Николаю Казакову впервые нагрянули представители местной прокуратуры. После, по словам предпринимателя и его адвоката, бизнес Казакова никто не трогал, но уже в августе 2017 года прокуратура вновь взялась за старое.
«Мы случайно узнали, что они вышли к нам с иском о признании сделки купли-продажи земельного участка недействительной, для изъятия земли. Якобы это земля не муниципального, а федерального значения, — рассказал Казаков. — Хотя я выкупил эту землю у муниципалитета 21 января 2015 года, на ней располагаются капитальные постройки, принадлежащие моей компании на основании права собственности с 2010-2011 годов. Если не прекращают нападки, то, значит, моя земля кому-то приглянулась…»
Судебная тяжба ответчика с представителями прокуратуры длится уже два года. Истец в лице заместителя прокурора Московской области просит признать сделку недействительной, а землю изъять в пользу Российской Федерации. Здания, находящиеся на этой земле, сломать.
Чтобы прояснить, какие вопросы есть у представителей прокуратуры, обращаемся к ним. Запрос Daily Storm направил на рассмотрение 22 июля 2019 года.
По прошествии 22 дней представители пресс-службы прокуратуры Московской области нам так и не ответили.
Разговор от 12 августа:
— Здравствуйте, Марина Андреевна. (Каурова Марина Андреевна, старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со средствами массовой информации).
— Да!
— Я главный редактор Daily Storm Алена Сивкова. Направляла вам 22 июля запрос. Ни ответа ни привета от вас. По поводу предпринимателя из Пушкино...
— Не было такого запроса. Я была в отпуске, исполнял мои обязанности помощник. Ничего не было такого на рассмотрении.
— Дублирую вам.
— Не совсем понятно, о чем идет речь. Там что, уголовное дело?
— Предприниматель говорит, что виновата прокуратура.
— Ваш запрос какое отношение к деятельности прокуратуры имеет?
— Он говорил, что приходили ваши люди.
— Я откуда знаю, что за люди?!
Не стану приводить здесь весь 10-минутный разговор, во время которого старший помощник прокурора пыталась научить меня, как составлять запросы. По итогам беседы мы договорились: в прокуратуре мне пообещали уточнить, что за тотальная проверка ведется в отношении предпринимателя из Пушкино. Но если проверка еще идет, то отвечать на запрос Daily Storm отказались: мол, только сам прокурор решает, как освещать свою деятельность.
Буквально через 30 минут после разговора с госпожой Кауровой со мной связалась представительница прокуратуры МО, которая в свою очередь пояснила: «Вот вы 22 июля направляли нам запрос. В связи с тем, что он содержит сведения о предполагаемых нарушениях закона, запрос был направлен в прокуратуру города Пушкино для рассмотрения. Он не рассматривался как запрос в рамках СМИ».
— Почему меня не уведомили в течение трех дней об этом?
— Это очень странно. Думаю, проблемы в электронной почте, мы за это не отвечаем. Из Пушкино ответ по существу вам придет.
Этот разговор состоялся 11 дней назад, и до сих пор ни представители прокуратуры Московской области, ни сотрудники прокуратуры города Пушкино с редакцией Daily Storm не связались. С момента первого запроса и вовсе прошло 32 дня. Срок, недопустимый при общении с представителями СМИ, но еще допустимый для ответа мне как обычному гражданину.
«Экспертиза не признала, что это земля федерального значения, а ведь это то, на чем настаивают представители прокуратуры. В итоге суд назначил повторную экспертизу, а мы подали апелляционную жалобу на определение суда. Кстати, муниципалитет также написал свой отзыв о том, что земля не была обременена, была без границ и ни за кем не числилась, поэтому они сделали кадастровый паспорт и продали ее, действуя в рамках закона. Мы подвергаемся колоссальному прессингу», — рассказывает Николай Васильевич.
По словам бизнесмена, недавно в фирме был обыск.
«К нам пожаловал майор ФСБ Волков, приехали две машины полицейских. У сотрудников вырывали телефоны, руки скручивали, таскали силком моего заместителя. Представители обвинительной власти вели себя по-хамски, курили на территории предприятия, наплевав на нормы безопасности, ведь у нас хранятся лакокрасочные материалы и изделия», — говорит пострадавший.
Причиной обыска, по словам Казакова, был назван пустой подвал, который находится под одним из ангаров на участке. Еще в 2017 году предприниматель написал запрос в Главное управление МЧС России о том, есть ли на его территории объекты гражданской обороны, на что ему дали официальный ответ: «Защитных сооружений гражданской обороны на данной территории нет». А прокуратура настаивает, что они есть.
«На суде мы сказали, что готовы подписать договор, согласно которому заинтересованные люди смогут подходить к этому объекту. Но им же это не нужно, им нужна вся земля», — говорит бизнесмен.
В распоряжении Daily Storm также оказалась записка от исполнительного директора фирмы Князева Ю.Г., который рассказывает, что 14 июня 2019 года произошло незаконное проникновение семи человек на территорию «Центромебелькомплект-К». В их числе были заместитель прокурора города Пушкино Валерий Крючков и старший оперуполномоченный майор ФСБ Михаил Волков. Остальные — понятые.
«Через 10-15 минут прибывшие проследовали на территорию АО «Радуга», после чего зашли в мой кабинет, предварительно закрыв дверь на внутренний замок», — рассказывает директор.
По словам Князева, силовики запрещали ему снимать происходящее на телефон, а во время осмотра территории «пытались силой взломать закрытые двери».
По понятным причинам получить комментарии от зампрокурора Пушкино и майора ФСБ Daily Storm не удалось.
Для того чтобы рассказать о последнем действующем лице, замешанном в этой истории, ненадолго вернемся в прошлое. По словам адвоката Казакова Георгия Абшилавы, в советские годы на этой земле располагался мебельный центр союзного значения, который обеспечивал своей продукцией более 20 областей.
«Когда СССР стал разваливаться, предприятие снизило обороты. Было решение создать свою компанию с теми же самыми мощностями, чтобы не потерять клиентов. Люди, которые там работали, создали «ЦМК-К» и туда перевели активы, которые им принадлежали. 8% в «ЦМК-К» принадлежат Александру Митюкову», — говорит адвокат и добавляет, что у Митюкова, кроме этой доли, есть договор с Министерством промышленности и торговли, по которому он якобы является лицом, ответственным за эксплуатацию специальных объектов, и каждый год получает за это немалую сумму.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», речь идет о Митюкове Александре Алексеевиче, получившем свою долю в 2014 году. До этого момента эта часть в уставном капитале принадлежала Митюкову Алексею Григорьевичу, по всей видимости, его отцу.
«Юридически на этой территории мы понастроили и зарегистрировали объекты. По сути же, под землей — они (имеется в виду ООО «Центромебель», основная фирма Митюкова), а над землей — мы», — поясняет защитник и добавляет, что землю хотят отобрать без какой-либо компенсации.
«Земельный участок размером в 23 546 квадратных метров стал лакомым куском. Тот, кто облюбовал и хочет заполучить этот земельный участок, — мне кажется, он же является и зачинщиком проверок, судебной тяжбы. Думаю, обладающий 8% в уставном капитале ООО «ЦМК-К» Митюков Александр Алексеевич, генеральный директор ООО «Центромебель», используя связи с Минпромторгом РФ и прокуратурой Московской области, осуществляет рейдерский захват земли и всего имущества ООО «ЦМК-К», — уверен Николай Казаков.
На момент написания материала получить комментарий от самого Александра Митюкова, к сожалению, не удалось.