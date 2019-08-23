Бремя туберкулеза. Больные мигранты получают фальшивые справки и не идут к врачам, чтобы не быть депортированными

Туберкулез не из тех болезней, что сразу дают о себе знать, а потому представляет особую опасность. Если его не диагностировать на ранних стадиях, то лечение потребует гораздо больших усилий. Несмотря на то что в России с туберкулезом борются достаточно успешно и в ближайшие 10-15 лет его распространение должно быть сведено к минимуму, абсолютное число заболевших все еще выглядит внушительно. На это влияет несколько факторов, один из них — трудовая миграция. Для крупных городов это особенно актуально: например, в столице 58% больных туберкулезом не относятся к постоянному населению. И это только официальные данные. Главная беда в том, что зачастую мигранты не обращаются за медицинской помощью, если чувствуют недомогание, ведь в случае диагностирования опасного недуга им грозит депортация. При этом условия их проживания, скученность, плохое питание и работа по 12-14 часов в сутки являются наиболее благодатной почвой для развития туберкулеза.
Туберкулез — болезнь социальная. Условия для вспышки заболевания могут создать как масштабные потрясения (война, стихийные бедствия), так и банальное отсутствие нормальных бытовых условий. Огромное количество людей являются носителями возбудителя болезни — палочки Коха, но у большинства она никогда себя не проявляет. Однако риск заболеть сильно повышается, если ослабевает иммунитет.
Туберкулез коварен тем, что на ранних стадиях может протекать без специфических симптомов, при этом болезнь уже передается окружающим, причем несколькими способами. Так, заразиться можно воздушно-капельным, воздушно-пылевым, а также контактно-бытовым путем (через продукты, посуду, другие предметы личного пользования). Чем больше людей вокруг, тем выше шанс заболеть. Правда, это относится к замкнутым пространствам — вероятность заразиться туберкулезом на улице гораздо ниже.
За последние 15 лет ситуация с туберкулезом в России серьезным образом улучшилась: смертность от недуга снизилась на 74,3%. А по итогам 2018 года показатель по заболеваемости составлял 44,4 случая на 100 000 населения — это вполне оптимистичная цифра, хотя и она пока далека от идеала.
Россия все еще входит в Топ-20 стран с наивысшим уровнем распространенности туберкулеза. Более того, у нас большое количество больных имеют множественную лекарственную устойчивость. Тем не менее, к 2035 году планируется существенно снизить заболеваемость — до 10 случаев в год на 100 тысяч человек. Такая цифра означает почти полное искоренение болезни: чтобы полностью избавиться от туберкулеза, должно смениться целое поколение не инфицированного населения.
Однако это все — прогнозы на будущее. Сегодня с туберкулезом продолжают бороться, тем более, что статистика по регионам России существенно разная. Заболеваемость зависит и от климата, и от наличия исправительных учреждений, и от миграционной обстановки.
Высокие показатели заболеваемости туберкулезом обычно демонстрируют крупные города — во многом это обусловлено миграционными процессами. Несмотря на это, Москва отличается на редкость хорошим цифрами по сравнению даже с другими европейскими столицами — 11,5 на 100 000 человек среди постоянного населения. С учетом приезжих показатель составляет 27,1.
Цифра действительно небольшая, но есть важный момент: получается, что больше половины больных туберкулезом на территории столицы — мигранты.
Конечно, чтобы получить разрешение на работу, необходимо пройти медицинское обследование, да и на базе миграционных центров функционируют фтизиатрические кабинеты, но работает система не всегда так, как положено. Проблема в том, что многие мигранты попадают на территорию России еще здоровыми или без симптомов туберкулеза, и недуг проявляется уже на месте. Это, опять же, обычно связано с неудовлетворительными условиями проживания, высоким уровнем стресса и неправильным питанием.
Даже при плохом самочувствии приезжие часто не спешат обращаться за медицинской помощью — боятся потерять работу или более того — быть депортированными. Ведь при выявлении туберкулеза это так и работает. Существующее законодательство не дает мигрантам возможности остаться, пройти лечение и вернуться к работе. Страх вынуждает их уходить в тень и скрываться, чтобы не быть высланными из страны. Как результат — отсутствие точных данных о количестве приезжих и их местонахождении.
Красный Крест, ВОЗ и другие организации уже пытались поднимать этот вопрос, но пока безуспешно. Все упирается в финансы — брать на себя расходы на лечение иностранцев никто не готов.
Отдельной строкой можно выделить тех иностранных граждан, которые не нуждаются в получении разрешения на работу в России. Например, с тех пор как Киргизия в 2015 году вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), у ее граждан отпала необходимость получать миграционный патент и проходить соответствующие медицинские проверки. Из-за этого почти вдвое снизилось число тех, кто обследуется на наличие туберкулеза или ВИЧ, говорится в прошлогоднем исследовании от Тянь-Шаньского аналитического центра.
Такая ситуация чревата поздним диагностированием опаснейших болезней и рисками для окружающих. Больные продолжают выходить на работу и ежедневно контактировать с большим количеством людей. Порой доходит до крайних случаев.
Так, в августе этого года в Якутии был выявлен случай, когда сотрудница одного из магазинов, гражданка другой страны, работала там с открытой формой туберкулеза. Причем при приеме на работу в марте женщина предоставила результаты флюорографического обследования с отрицательным заключением. Где она получила фальшивую справку, не сообщается, но тут далеко ходить и не надо — достаточно вбить запрос в поисковик и система выдаст десятки вариантов покупки нужного заключения.
Учитывая предложение, спрос на такие услуги очевидно высок. Сколько работников с опасными диагнозами и купленными справками работают по всей России — подсчитать невозможно, и никакой статистики, естественно, не существует.
Кстати, в комментариях в интернете жители Якутии отмечали, что медицинское заключение о своем здоровье любой человек может получить и в государственном, заслуживающем доверия медучреждении. Справка может быть выдана легально, только вот на бумаге окажутся чужие результаты обследования. Паспорт перед процедурой проверяют не всегда и невнимательно, поэтому в кабинет может зайти другой человек, а не тот, кто регистрировался на осмотр.