Бремя туберкулеза. Больные мигранты получают фальшивые справки и не идут к врачам, чтобы не быть депортированными

Туберкулез — болезнь социальная. Условия для вспышки заболевания могут создать как масштабные потрясения (война, стихийные бедствия), так и банальное отсутствие нормальных бытовых условий. Огромное количество людей являются носителями возбудителя болезни — палочки Коха, но у большинства она никогда себя не проявляет. Однако риск заболеть сильно повышается, если ослабевает иммунитет.





Туберкулез коварен тем, что на ранних стадиях может протекать без специфических симптомов, при этом болезнь уже передается окружающим, причем несколькими способами. Так, заразиться можно воздушно-капельным, воздушно-пылевым, а также контактно-бытовым путем (через продукты, посуду, другие предметы личного пользования). Чем больше людей вокруг, тем выше шанс заболеть. Правда, это относится к замкнутым пространствам — вероятность заразиться туберкулезом на улице гораздо ниже.





За последние 15 лет ситуация с туберкулезом в России серьезным образом улучшилась: смертность от недуга снизилась на 74,3%. А по итогам 2018 года показатель по заболеваемости составлял 44,4 случая на 100 000 населения — это вполне оптимистичная цифра, хотя и она пока далека от идеала.





Россия все еще входит в Топ-20 стран с наивысшим уровнем распространенности туберкулеза. Более того, у нас большое количество больных имеют множественную лекарственную устойчивость. Тем не менее, к 2035 году планируется существенно снизить заболеваемость — до 10 случаев в год на 100 тысяч человек. Такая цифра означает почти полное искоренение болезни: чтобы полностью избавиться от туберкулеза, должно смениться целое поколение не инфицированного населения.





Однако это все — прогнозы на будущее. Сегодня с туберкулезом продолжают бороться, тем более, что статистика по регионам России существенно разная. Заболеваемость зависит и от климата, и от наличия исправительных учреждений, и от миграционной обстановки.