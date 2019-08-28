Обрушившееся в Новосибирске здание было единственным, где велись работы подрядчиком АО «СИБЭР»

Стена реконструируемого здания обрушилась в Новосибирске. По данным на 12:00, по меньшей мере два человека погибли, двое госпитализированы, под завалами могут оставаться люди, работы продолжаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Daily Storm уточнял, кому принадлежало здание и кто проводил реконструкцию.





Как сообщила Daily Storm руководитель пресс-службы ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Наталья Ефимова, работы велись ООО «СГК» и подрядчиком — АО «СИБЭР». Эта компания-подрядчик также входит в состав СГК.





«Обрушившееся здание принадлежит либо ООО «СГК», либо городу и находится в аренде у компании. Это единственный объект, где в настоящее время СИБЭР проводит работы», — сообщила Ефимова.





Она также уточнила, что произошедшее не имеет отношения к делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.





«Михаилу Абызову некогда принадлежала компания СИБЭКО, однако в начале 2018 года он продал ее СГК. Формально юридическое лицо СИБЭКО

осталось, но оно уже не имеет никакого отношения к Абызову», — пояснила представитель СГК.





По ее словам, подрядчик — СИБЭР — входит в состав СГК, но никак не связан с Абызовым.





Обрушение реконструируемого здания произошло в среду, 28 августа, на улице Ударной, 1/1а в Новосибирске. По предварительным данным, на месте могли находиться 12 рабочих.



