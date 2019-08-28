Сколько в России вегетарианцев и веганов и как отечественные предприниматели осваивают рынок продуктов без мяса

Регионы обходят Москву в вегетарианском вопросе, а звание веганской столицы достается Петербургу





Вегетарианцы и веганы — явление для России не новое, однако полностью отказаться от мяса и продуктов животного происхождения готовы немногие. Проведенный в марте 2019 года федеральный соцопрос показал, что только 2% респондентов относят себя к вегетарианцам. При этом рейтинг городов в этом отношении возглавили Санкт-Петербург и Калининград. За ними расположились Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Астрахань, Иваново и Казань.





Что касается конкретно веганов, то и по ним существует примерная цифра: 150 000 человек на конец 2018 года. По некоторым данным, их количество растет каждый год в 1,5 раза.





Редактор старейшего и самого крупного отечественного портала о вегетарианстве Vegetarian Надежда Петрова считает, что эти цифры, скорее всего, не соответствуют действительности.





«Можно лишь наблюдать за тем, как растут вегетарианские сообщества в соцсетях, насколько востребованы вегетарианские товары в супермаркетах, а также открываются ли новые вег-заведения. Именно по данным показателям можно делать выводы. Число вегетарианцев и веганов за последние несколько лет значительно увеличилось. Веганские опции встречаются не только в московских и питерских кафе, но и в других городах (например, в Казани даже можно отведать веганский кыстыбый). Думаю, в нашем с вами окружении больше, чем 2% вегетарианцев», — комментирует Петрова.





Глава компании — производителя веганских продуктов из Петербурга Sloth Ethic Food Руслан-Альфред Миниахметов подтвердил Daily Storm, что цифра неточная, так как одних только веганов 2,2%.





«Не будем забывать и про ситуативных веганов, ведь у нас есть большое количество постящихся, а они употребляют ту же самую веганскую пищу», — отмечает Миниахметов.





Хотя показатели и расходятся, но в абсолютном выражении цифра все еще получается небольшая. Тем не менее для российского рынка вегетарианские и веганские продукты уже не редкость: помимо специализированных магазинов, соответствующее продовольствие появляется и на прилавках привычных супермаркетах. А в меню кафе и ресторанов есть не только салаты, но и бургеры с картофельными, соевыми, нутовыми и прочими «немясными» котлетами. Кроме того, позиции все чаще маркируют соответствующими обозначениями, чтобы вегетарианцам и веганам было проще ориентироваться в перечне блюд.





Например, только в Москве ресторанный поисковик выдает 194 опции, среди которых и профильные вегетарианские заведения, и места, где в меню есть соответствующий раздел. Северная столица же не просто не отстает от Москвы, но и превосходит ее по числу подобных кафе, ресторанов и магазинов.





По словам руководителя Sloth, Петербург смело можно назвать веганской столицей России. При этом город вдохновляет своим примером и регионы.





«Могу сказать, что даже не в ближайшие 10 лет, а через года два-три в регионах сильно вырастет показатель по веганскому бизнесу. Это в Питере сейчас такой бум, но скоро он придет и в остальные города. В регионах реально есть запрос, но нет или мало производителей, и в связи с этим многие просто начнут брать на себя эту функцию и делать веганские продукты. А крупные компании, видя их успех, либо начнут перекупать эти стартапы, либо сами производить что-нибудь эдакое», — считает Миниахметов.





Сейчас в стране работают уже более 3000 компаний — производителей всевозможных товаров, как съедобных, так и несъедобных. Не говоря уже о тех, кто импортирует западную продукцию.





Составить конкуренцию импорту — одна из задач российского веганского бизнеса, которая вполне реализуема, учитывая качество того, что производят в стране.





«Когда приезжаешь в Европу, можно найти какой угодно продукт, на любой цвет и вкус. Сюда они поставляют очень хорошую качественную продукцию, но цены на нее кусаются. Мы, соответственно, делаем сравнительно недорогую продукцию, чтобы она была доступна для большинства, потому что мы хотим обеспечить людей хорошей вкусной пищей», — подчеркивает Миниахметов.





Интересно, что рынок веганских продуктов в России растет не только за счет узкопрофильных компаний. Большой бизнес тоже видит в этом новую нишу и вектор развития.





«Хороший пример –— это «Сады Придонья», которые пошли на эксперимент и начали выпускать Nemoloko. Это выстрелило, компания на этом очень сильно поднялась. Соответственно, скорее всего, и другие предприниматели последуют этому примеру и начнут делать подобные штуки», — рассказывает руководитель Sloth.





Более того, в России есть собственное мобильное приложение, которое определяет веганские продукты по штрихкоду, ведь все-таки даже продукты с пометкой «постный» иногда не подходят веганам.