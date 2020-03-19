В Самаре запретили мероприятия численностью свыше 50 человек

Глава городского округа Самара Елена Лапушкина подписала постановление, согласно которому с 19 марта в городе запрещено проводить любые массовые мероприятия численностью более 50 человек. Такие меры связаны с профилактикой инфекции COVID-19. Власти рекомендовали самарцам отказаться от поездок за рубеж, а также призвали работодателей перевести сотрудников на удаленную работу.





«В Самаре нельзя проводить закрытые спортивные, культурные и иные массовые мероприятия численностью более 50 человек, — указывается в сообщении администрации города. — Руководителям организаций рекомендуется обеспечить режим проветривания, усилить дезинфекцию офисных и рабочих помещений, оказать содействие сотрудникам в удаленной работе».





Отмечается, что в Самаре закрыты все учреждения культуры: театры, музеи, библиотеки, зоопарк. Людям возвращают купленные ими билеты. Также не работают кружки и дополнительные образовательные секции для детей.





Аналогичное постановление, запрещающее все досуговые мероприятия (в том числе культурные, спортивные, развлекательные, публичные и связанные с просветительской деятельностью) численностью свыше 50 человек, подписал ранее глава Тольятти Сергей Анташев. В городе также создан оперативный штаб, в который вошли руководители всех структур.