В Самаре запретили мероприятия численностью свыше 50 человек

Глава городского округа Самара Елена Лапушкина подписала постановление, согласно которому с 19 марта в городе запрещено проводить любые массовые мероприятия численностью более 50 человек. Такие меры связаны с профилактикой инфекции COVID-19. Власти рекомендовали самарцам отказаться от поездок за рубеж, а также призвали работодателей перевести сотрудников на удаленную работу.
«В Самаре нельзя проводить закрытые спортивные, культурные и иные массовые мероприятия численностью более 50 человек, — указывается в сообщении администрации города. — Руководителям организаций рекомендуется обеспечить режим проветривания, усилить дезинфекцию офисных и рабочих помещений, оказать содействие сотрудникам в удаленной работе».
Отмечается, что в Самаре закрыты все учреждения культуры: театры, музеи, библиотеки, зоопарк. Людям возвращают купленные ими билеты. Также не работают кружки и дополнительные образовательные секции для детей.
Аналогичное постановление, запрещающее все досуговые мероприятия (в том числе культурные, спортивные, развлекательные, публичные и связанные с просветительской деятельностью) численностью свыше 50 человек, подписал ранее глава Тольятти Сергей Анташев. В городе также создан оперативный штаб, в который вошли руководители всех структур.
По состоянию на вечер 18 марта в Самарской области зафиксировано пять случаев заражения COVID-19. Четыре человека заболели в Тольятти (один из них посещал Испанию, а трое россиян с ним контактировали). Еще один заболевший является жителем Самары, недавно он вернулся из Португалии. Все пятеро были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Болезнь пациентов протекает без осложнений, заявили в региональном Минздраве.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее подписал постановление, по которому до 30 апреля в городе запрещается проводить любые массовые мероприятия численностью свыше 50 человек. 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 10 апреля также запрещаются все массовые уличные мероприятия. Кроме того, с 21 марта по 12 апреля в Москве закрываются все общеобразовательные и спортивные школы, а людям пожилого возраста рекомендовано оставаться дома.
На территории РФ за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 зафиксирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирских областях. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в России составляет 147 человек. В мире COVID-19 заразились более 218 тысяч человек. Число летальных случаев от вирусной инфекции превысило 8,8 тысячи, выздоровели свыше 84 тысяч пациентов.
17 марта президент России Владимир Путин призвал кабмин бороться со спекуляциями и слухами о COVID-19. У россиян должна быть вся информация по коронавирусу и его распространении на территории страны, отметил глава государства. Путин также заверил, что в РФ имеется научная база для создания тест-систем и вакцин от коронавирусной инфекции.