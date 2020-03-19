Жительница Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Полиция совместно с ФСБ выявила жительницу города Свободный Приамурья, распространявшую фейки о заболевших коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Амурской области. На женщину составлен административный протокол, который будет передан в суд.
«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального управления ФСБ установили местную жительницу, причастную к публикации в соцсетях фейковой информации о COVID-19. На женщину составлен административный протокол, который будет направлен для рассмотрения в суд. В МВД напомнили, что распространение физическими лицами заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений наказывается штрафом на сумму от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.
17 марта президент РФ Владимир Путин призвал правительство бороться со спекуляциями и слухами о COVID-19. Глава государства отметил, что у россиян должна быть вся информация по коронавирусу и его распространении на территории страны. Путин подчеркнул, что в России есть научная база для создания тест-систем и вакцин от коронавирусной инфекции.
На территории России за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 зафиксирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирских областях. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек. По последним данным, в мире COVID-19 заразились более 218 тысяч человек. Число летальных случаев от вирусной инфекции превысило 8,8 тысячи, выздоровели свыше 84 тысяч пациентов.