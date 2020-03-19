Жительница Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Полиция совместно с ФСБ выявила жительницу города Свободный Приамурья, распространявшую фейки о заболевших коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Амурской области. На женщину составлен административный протокол, который будет передан в суд.





«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной», — говорится в сообщении пресс-службы.





Сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального управления ФСБ установили местную жительницу, причастную к публикации в соцсетях фейковой информации о COVID-19. На женщину составлен административный протокол, который будет направлен для рассмотрения в суд. В МВД напомнили, что распространение физическими лицами заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений наказывается штрафом на сумму от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.