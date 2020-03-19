В США отложили суд над российским хакером Евгением Никулиным

Судебный процесс в Сан-Франциско по делу россиянина Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, отложен до 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. По данным агентства, ранее адвокаты Никулина подали ходатайство о приостановке рассмотрения дела их подзащитного из-за контактов одного из свидетелей обвинения с носителем коронавируса.





В сообщении федерального суда Северного округа штата Калифорния говорится, что рассмотрение всех уголовных дел отложено на 30 дней. Ограничительные меры будут действовать с 17 марта по 15 апреля. Основанием для такого решения в суде назвали рекомендации властей штата по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.





Суд над Никулиным начался 9 марта, но был временно приостановлен до 18 марта в связи с ограничениями на передвижение в Сан-Франциско и его окрестностях из-за вспышки коронавируса. Предполагалось, что рассмотрение дела россиянина будет возобновлено 19 марта.