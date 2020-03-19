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Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении COVID-19
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Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении COVID-19

Бруно Брейнс объяснил свое недомогание переутомлением, вызванным напряжением последних недель

Глава Минздрава Нидерландов Бруно Брейнс упал в обморок во время обсуждения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в парламенте страны. Видеозапись инцидента на своем YouTube-канале опубликовал новостной портал NU.nl. На кадрах видно, как министр подходит к трибуне и неожиданно падает. На помощь ему пришли несколько депутатов, которые помогли чиновнику подняться. После этого Брейнс выпил воды и покинул зал заседаний.


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Позже нидерландский министр объяснил в своем Twitter причину потери сознания. По его словам, это связано с истощением, вызванным переутомлением в напряженные недели. «Теперь дела снова лучше. Сейчас я иду домой отдыхать, чтобы завтра вернуться на работу и как можно лучше бороться с коронавирусом», — написал он.



Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии вируса SARS-CoV-2. По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заразились более 214 тысяч человек. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 8764, выздоровели свыше 83 тысяч пациентов.


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На территории России за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 зафиксирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирских областях. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек.


#нидерланды #министр #коронавирус #covid-19
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