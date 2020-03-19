Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении COVID-19

Позже нидерландский министр объяснил в своем Twitter причину потери сознания. По его словам, это связано с истощением, вызванным переутомлением в напряженные недели. «Теперь дела снова лучше. Сейчас я иду домой отдыхать, чтобы завтра вернуться на работу и как можно лучше бороться с коронавирусом», — написал он.