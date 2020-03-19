Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении COVID-19

Глава Минздрава Нидерландов Бруно Брейнс упал в обморок во время обсуждения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в парламенте страны. Видеозапись инцидента на своем YouTube-канале опубликовал новостной портал NU.nl. На кадрах видно, как министр подходит к трибуне и неожиданно падает. На помощь ему пришли несколько депутатов, которые помогли чиновнику подняться. После этого Брейнс выпил воды и покинул зал заседаний.
Позже нидерландский министр объяснил в своем Twitter причину потери сознания. По его словам, это связано с истощением, вызванным переутомлением в напряженные недели. «Теперь дела снова лучше. Сейчас я иду домой отдыхать, чтобы завтра вернуться на работу и как можно лучше бороться с коронавирусом», — написал он.
Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии вируса SARS-CoV-2. По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заразились более 214 тысяч человек. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 8764, выздоровели свыше 83 тысяч пациентов.
На территории России за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 зафиксирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирских областях. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек.