В США два конгрессмена заразились коронавирусом

В США у двух конгрессменов выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Первым зараженным вирусом SARS-CoV-2 в американском парламенте стал представитель от штата Флорида республиканец Марио Диас-Баларт. Позднее о своей болезни сообщил демократ Бен Макадамс (штат Юта).

«Вечером в субботу [14 марта] у конгрессмена Диаса-Баларта появились симптомы [заболевания], в том числе жар и головная боль. Некоторое время назад его уведомили о том, что у него COVID-19», — сообщила пресс-служба политика.





На своей странице в Twitter Диас-Баларт написал, что чувствует себя намного лучше и призвал относиться более серьезно к коронавирусной инфекции. «Чтобы избежать этого заболевания и его распространения в максимально возможной степени. Давайте продолжим совместную работу, чтобы в эти трудные времена нация стала сильнее», — добавил он.