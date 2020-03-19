В США два конгрессмена заразились коронавирусом

В США у двух конгрессменов выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Первым зараженным вирусом SARS-CoV-2 в американском парламенте стал представитель от штата Флорида республиканец Марио Диас-Баларт. Позднее о своей болезни сообщил демократ Бен Макадамс (штат Юта).
«Вечером в субботу [14 марта] у конгрессмена Диаса-Баларта появились симптомы [заболевания], в том числе жар и головная боль. Некоторое время назад его уведомили о том, что у него COVID-19», — сообщила пресс-служба политика.
На своей странице в Twitter Диас-Баларт написал, что чувствует себя намного лучше и призвал относиться более серьезно к коронавирусной инфекции. «Чтобы избежать этого заболевания и его распространения в максимально возможной степени. Давайте продолжим совместную работу, чтобы в эти трудные времена нация стала сильнее», — добавил он.
Конгрессмен-демократ от штата Юта Бен Макадамс сообщил о заболевании COVID-19 в своем Twitter. Политик отметил, что почувствовал симптомы «легкой простуды» на выходных после возвращения в свой штат из Вашингтона. По его словам, 17 марта он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
«Пожалуйста, прочитайте мое заявление о заключении по COVID-19. С самого начала у меня были карантин, и у меня были консультации с врачом», — написал Макадамс.
По данным телеканала CNN, ранее не менее 14 конгрессменов объявили о добровольной самоизоляции после контактов с зараженными коронавирусом. Пока ни у одного из них SARS-CoV-2 не подтвердился, а у некоторых тесты дали отрицательные результаты.
Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По данным университета Джона Хопкинса, на 18 марта в США зарегистрировано свыше 9,3 тысячи случаев заражения новым типом патогена. Его жертвами стали не менее 150 американцев.
17 марта министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года. Глава американского Минфина призвал сенаторов-республиканцев принять меры по стимулированию экономики страны на сумму в один триллион долларов.