Российские власти обсуждают усиление ограничений из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усиления ограничительных мер в стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ. По его словам, предлагаемые варианты могут показаться избыточными, но они разрабатываются с учетом анализа ситуации в разных странах, включая Китай, Италию, Францию и Испанию.





«Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — цитирует агентство своего собеседника.





По его словам, среди рассматриваемых вариантов обсуждается сокращение или отмена массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований на всей территории России. Также предлагается проводить дезинфекцию помещений предприятий и ведомств, изменить режим их работы и рекомендовать работодателям перевести сотрудников на удаленную работу. «Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране», — пояснил он.





Собеседник издания также сообщил, что обсуждается возможность рекомендовать всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача. «Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры, подчеркну, обсуждаются, изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение», — уточнил он и добавил, что предлагаемые меры могут показаться избыточными, но ученые, эпидемиологи и медики называют такие шаги наиболее эффективными в борьбе с эпидемией COVID-19.