Российские власти обсуждают усиление ограничений из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усиления ограничительных мер в стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ. По его словам, предлагаемые варианты могут показаться избыточными, но они разрабатываются с учетом анализа ситуации в разных странах, включая Китай, Италию, Францию и Испанию.
«Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — цитирует агентство своего собеседника.
По его словам, среди рассматриваемых вариантов обсуждается сокращение или отмена массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований на всей территории России. Также предлагается проводить дезинфекцию помещений предприятий и ведомств, изменить режим их работы и рекомендовать работодателям перевести сотрудников на удаленную работу. «Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране», — пояснил он.
Собеседник издания также сообщил, что обсуждается возможность рекомендовать всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача. «Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры, подчеркну, обсуждаются, изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение», — уточнил он и добавил, что предлагаемые меры могут показаться избыточными, но ученые, эпидемиологи и медики называют такие шаги наиболее эффективными в борьбе с эпидемией COVID-19.
Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По состоянию на 18 марта, общее число инфицированных превысило 206 тысяч человек более чем в 140 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 8764, выздоровели более 82 тысяч пациентов.
Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в Италии — 35 713, умерли 2978 человек, Испании — 13 716 (558), Германии — 8198 (24), Франции — 9134 (264), Австрии — 1646 (четыре).
На территории России за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 зафиксирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирских областях. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек.