В ВОЗ похвалили действия России в борьбе с коронавирусом

Россия хорошо подготовилась к возможному росту числа заразившихся коронавирусной инфекцией (COVID-19), заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что российская сторона не только соблюдает все рекомендации ВОЗ, но и ужесточила требования к массовым мероприятиям, чтобы предотвратить распространение заболевания.





«Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения: хорошо рассчитали все койки, все необходимое. Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония, и они нуждаются в кислороде — то все готово», — цитирует ТАСС Вуйнович.





По данным ВОЗ, COVID-19 вызывает осложнения, которые в одном из пяти случаев требуют дополнительной кислородной поддержки. В первую очередь, в группе риска на текущий момент находятся пожилые люди, имеющие хронические заболевания.





По мнению представителя организации, Россия соблюдает все рекомендации ВОЗ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.





«Это значит - наблюдения за людьми, которые были в контакте [с носителями] или в зоне риска, и всех их контактов, массовое тестирование. <...> Изоляция с очень хорошими условиями, карантин. Кроме того, мы наблюдаем, как Москва начала так называемую social distance, чтобы снизить возможность людей принимать участие в массовых мероприятиях», — рассказала она.





Также глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ученые уже проводят первое тестирование вакцины от COVID-19. «Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение», — заявил он.