В ВОЗ похвалили действия России в борьбе с коронавирусом

Россия хорошо подготовилась к возможному росту числа заразившихся коронавирусной инфекцией (COVID-19), заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что российская сторона не только соблюдает все рекомендации ВОЗ, но и ужесточила требования к массовым мероприятиям, чтобы предотвратить распространение заболевания.
«Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения: хорошо рассчитали все койки, все необходимое. Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония, и они нуждаются в кислороде — то все готово», — цитирует ТАСС Вуйнович.
По данным ВОЗ, COVID-19 вызывает осложнения, которые в одном из пяти случаев требуют дополнительной кислородной поддержки. В первую очередь, в группе риска на текущий момент находятся пожилые люди, имеющие хронические заболевания.
По мнению представителя организации, Россия соблюдает все рекомендации ВОЗ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
«Это значит - наблюдения за людьми, которые были в контакте [с носителями] или в зоне риска, и всех их контактов, массовое тестирование. <...> Изоляция с очень хорошими условиями, карантин. Кроме того, мы наблюдаем, как Москва начала так называемую social distance, чтобы снизить возможность людей принимать участие в массовых мероприятиях», — рассказала она.
Также глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ученые уже проводят первое тестирование вакцины от COVID-19. «Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение», — заявил он.
18 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому до 30 апреля в городе запрещается проводить любые массовые мероприятия численностью свыше 50 человек. Эти меры связаны с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19.
16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия. Если собрания проводятся в помещении, то число их участников не должно превышать 50 человек. Также с 21 марта по 12 апреля закрываются все общеобразовательные и спортивные школы, а всем людям пожилого возраста рекомендуется оставаться дома. 5 марта в столице был введен режим повышенной готовности из-за COVID-19.
На территории России 18 марта зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 зафиксирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирских областях. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек.