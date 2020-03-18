Путин подписал закон о снижении возраста выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий получать негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования мужчинам с 60 лет, а женщинам — с 55 лет. Согласно замыслу авторов инициативы, это решение позволит повысить интерес граждан к НПФ (негосударственные пенсионные фонды), а также привлечет самозанятых и иностранцев.





Как отмечалось в заключении профильного комитета Совета Федерации по бюджету, закон направлен на «повышение привлекательности института негосударственного пенсионного обеспечения для граждан». Сейчас, согласно законодательству, возраст выхода на пенсию поэтапно увеличивается до 60 (для женщин) и 65 лет (для мужчин). Точно так же ранее увеличивался возраст и для тех, кто выходил на негосударственную пенсию.





Еще одной особенностью закона является то, что для получения негосударственных пенсий не требуется страховой стаж, отмечает ТАСС. Вместе с тем предусматривается возможность выйти на негосударственную пенсию раньше в особых случаях: вредные условия труда, инвалидность или работа в условиях Крайнего Севера.





Ранее Счетная палата сообщила, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни пенсионеров. Ведомство отметило, что об этом свидетельствует увеличение числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году. Почти у 9% получателей пенсий, проживающих в 69 российских регионах, размер выплат ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, выяснили аудиторы. В 2019 году размер прожиточного минимума пенсионера в целом по России составил 8846 рублей.