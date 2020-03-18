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Меркель назвала коронавирус самой большой угрозой со времен Второй мировой войны
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Меркель назвала коронавирус самой большой угрозой со времен Второй мировой войны

Канцлер ФРГ призвала граждан сплотиться перед общей бедой, следовать рекомендациям правительства и не верить слухам

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила перед гражданами с обращением, в котором назвала пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19) самой серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны. Она призвала немцев не поддаваться панике и следовать рекомендациям правительства страны.


«Это серьезно. Воспринимайте это, пожалуйста, серьезно. С момента объединения Германии, нет, со Второй мировой войны не было серьезнее вызова для нашей страны, который потребовал бы общих солидарных действий», — сказала Меркель.


«Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании все это подвергается испытаниям, как никогда прежде», — отметила она.


По мнению канцлера ФРГ, развитие текущей ситуации будет во многом зависеть от того, насколько дисциплинированно поведут себя жители страны. «Это касается без исключения каждого отдельного человека и тем самым нас всех», — указала Меркель.


Специалисты по всему миру, подчеркнула она, ведут усиленную работу, чтобы создать вакцину против COVID-19, но пока она не готова. Поэтому важно «замедлить распространение вируса, растянуть его на месяцы и тем самым выиграть время».


«Ближайшие недели будут еще сложнее. Миллионы не могут поехать на работу, дети не ходят в школу или в детский сад, закрыты театры и кинозалы, магазины. И, возможно, самое тяжелое нам всем не хватает встреч, которые являются чем-то само собой разумеющимся», — отметила глава правительства Германии.


«Не верьте слухам, но только официальным сообщениям, которые мы всегда переводим на разные языки», — призвала канцлер.


Ранее стало известно, что в ФРГ из-за угрозы распространения COVID-19 будут закрыты по всей стране бары, клубы, ярмарки, кинотеатры, парки отдыха, рынки, букмекерские конторы и так далее. Также будет закрыт доступ в публичные дома, синагоги, церкви, мечети и школы (включая спортивные и музыкальные).


Свою работу продолжат лишь продуктовые магазины, аптеки, заправки, банки, парикмахерские, почтовые отделения и магазины с товарами для животных. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Германии превысило 10 000 человек.


Ранее Меркель заявила, что заразиться COVID-19 могут не менее 60-70% жителей страны. Она подчеркнула опасность болезни для пенсионеров и людей со слабым иммунитетом. При этом канцлер ФРГ заверила, что власти страны защитят экономику и увеличат расходы на здравоохранение.


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#меркель #коронавирус #covid-19 #германия
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