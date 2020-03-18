Путин допустил, что голосование по поправкам к Конституции может пройти на дому

«Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать, проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем», — заявил Путин.





По словам российского лидера, общероссийское голосование может пройти и на дому. «Все современные способы, которые позволяет закон, будут использованы», — добавил глава государства.





17 марта Путин подписал указ, согласно которому 22 апреля будет проведено общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Глава пресс-службы президента Дмитрий Песков уточнил, что несмотря на подписанный документ, дата может измениться из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.





В частности, на голосовании в бюллетене будет указан вопрос «Вы одобряете внесение изменений в Конституцию РФ?». В то же время сам Путин в беседе с главой ЦИК Эллой Памфиловой не исключил, что голосование будет перенесено из-за COVID-19.





14 марта Путин подписал закон о поправках к Конституции страны. Верхняя и нижняя палата парламента России еще 11 марта проголосовали за законопроект. Парламенты всех регионов России также поддержали закон о поправках к Конституции.





В конце января президент России внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в Основной закон страны. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила главе государства провести всенародное голосование по этому вопросу.