Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или отсутствии таковой для перевозчиков», — сказал Путин.





«Белоруссия имеет на это право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство. Это не в прямом смысле единое [союзное] государство, это, все-таки, два разных субъекта международного права», — добавил он.





Путин подчеркнул, что Минск имеет право проводить ту внешнюю политику, которую он считает полезной для себя. Он отметил, что «когда-нибудь будут решены вопросы» авиасообщения между Белоруссией и Крымом.





Президент Белоруссии ранее заявлял, что считает Крым российским «де-факто». Однако официально Минск не признавал полуостров российским регионом, а министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что в данном вопросе республика придерживается нейтральной позиции.





Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором 95,6% участников выступили за присоединение к России. После этого Киев прекратил поставку воды по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему около 85% потребностей полуострова в пресной воде, а США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций.