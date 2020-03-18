Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским

Президент России Владимир Путин в Севастополе заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко не признает Крым российским, потому что Минск выстраивает добрососедские взаимоотношения с Украиной. Глава государства подчеркнул: белорусская сторона имеет полное право на такое мнение. Он призвал не ставить Лукашенко в «сложное положение» вопросом о территориальной принадлежности полуострова.
«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или отсутствии таковой для перевозчиков», — сказал Путин.
«Белоруссия имеет на это право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство. Это не в прямом смысле единое [союзное] государство, это, все-таки, два разных субъекта международного права», — добавил он.
Путин подчеркнул, что Минск имеет право проводить ту внешнюю политику, которую он считает полезной для себя. Он отметил, что «когда-нибудь будут решены вопросы» авиасообщения между Белоруссией и Крымом.
Президент Белоруссии ранее заявлял, что считает Крым российским «де-факто». Однако официально Минск не признавал полуостров российским регионом, а министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что в данном вопросе республика придерживается нейтральной позиции.
Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором 95,6% участников выступили за присоединение к России. После этого Киев прекратил поставку воды по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему около 85% потребностей полуострова в пресной воде, а США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций.