Крупные торговые сети начали бороться со слухами о нехватке продуктов

Крупные российские розничные сети («Ашан», «Лента», «Глобус», «Магнит», «Метро») в рамках борьбы со слухами о нехватке различных продуктов начали выставлять в своих магазинах таблички, предупреждающие, что товар скоро будет на полках. Представители «Ашана» и «Ленты» сообщили в разговоре с Daily Storm, что ажиотажа в целом в регионах не наблюдается, но спрос на крупы и макароны действительно увеличился.
Менеджер по связям с общественностью розничной сети «Лента» Тимофей Гончарук рассказал, что в некоторых регионах возрос спрос на товары длительного хранения (крупы, макароны и так далее), бытовую химию и предметы личной гигиены, но эта ситуация наблюдается «далеко не во всех магазинах».
«Мы увеличиваем свои запасы там, где это необходимо, чтобы дефицита продуктов не было. К тому же таблички есть не везде — в тех местах, где они появились, просто возникла такая ситуация», — сказал Гончарук.
«Ажиотажа [из-за нехватки какого-либо товара] нет. Наибольшим спросом сейчас во всех регионах пользуются товары длительного хранения (макароны, крупы), бытовая химия и предметы личной гигиены (туалетная бумага)», — уточнил он.
Руководитель пресс-службы сети гипермаркетов «Ашан» Мария Уткина отметила, что в их магазинах увеличился спрос на макароны и крупы, а таблички расставляют, чтобы успокоить покупателей.
Она отметила, что в некоторых случаях, несмотря на регулярные поставки, товар действительно могут быстро разобрать или, наоборот, не успеть выложить на полки.
«В магазинах люди могут теряться — что сейчас есть [в магазине], а когда будет [тот или иной товар] и так далее. В этих случаях сотрудники помогают, рассказывают, когда будут поставки, где найти продукцию. Также мы ставим таблички, чтобы успокоить людей», — сказала Уткина.
Ранее в крупных торговых сетях рассказали Daily Storm о создании запасов продуктов, таких, как консервы, крупы и «химия», спрос на которые увеличился в марте после проникновения коронавируса в Россию. В X5 Retail Group и «Ашане» заверили, что дефицита не будет. Также в пресс-службе X5 Retail Group сказали, что сейчас заметно выросло число заказов в онлайн-супермаркете «Перекресток.ру», который везет товар с дарксторов, а также в экспресс-доставке.
17 марта президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная. Он заверил, что ведется мониторинг цен на продукты по всем регионам. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, благодаря системе мониторинга в случае необходимости в магазины будут поставляться необходимые продукты.