Крупные торговые сети начали бороться со слухами о нехватке продуктов

Руководитель пресс-службы сети гипермаркетов «Ашан» Мария Уткина отметила, что в их магазинах увеличился спрос на макароны и крупы, а таблички расставляют, чтобы успокоить покупателей.





Она отметила, что в некоторых случаях, несмотря на регулярные поставки, товар действительно могут быстро разобрать или, наоборот, не успеть выложить на полки.





«В магазинах люди могут теряться — что сейчас есть [в магазине], а когда будет [тот или иной товар] и так далее. В этих случаях сотрудники помогают, рассказывают, когда будут поставки, где найти продукцию. Также мы ставим таблички, чтобы успокоить людей», — сказала Уткина.





Ранее в крупных торговых сетях рассказали Daily Storm о создании запасов продуктов, таких, как консервы, крупы и «химия», спрос на которые увеличился в марте после проникновения коронавируса в Россию. В X5 Retail Group и «Ашане» заверили, что дефицита не будет. Также в пресс-службе X5 Retail Group сказали, что сейчас заметно выросло число заказов в онлайн-супермаркете «Перекресток.ру», который везет товар с дарксторов, а также в экспресс-доставке.





17 марта президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная. Он заверил, что ведется мониторинг цен на продукты по всем регионам. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, благодаря системе мониторинга в случае необходимости в магазины будут поставляться необходимые продукты.