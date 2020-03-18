Адвокат историка-расчленителя Соколова назвал дату начала суда

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев рассказал Daily Storm, что суд над ученым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, начнется 6 апреля. При этом представитель близких погибшей, юрист Александра Бакшеева выразила сомнение, что судебное заседание запланировано на эту дату, поскольку «прокурор еще даже не подписал обвинительное заключение».





«Соколов пока находится в СИЗО «Бутырка». Виделись с ним сегодня. Он в нормальном физическом состоянии. Ждет суда, который планируется в Петербурге 6 апреля. Это достоверная информация насчет даты начала судебного заседания», — заявил адвокат историка.





Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева не исключила вариант, что суд над Соколовым начнется 6 апреля, но назвала такой сценарий маловероятным.





«Возможно, для экономии времени следствие ускорится и сделает так, суд назначат до продления срока нахождения под стражей Соколова. Однако когда обвинительное заключение еще не подписано прокурором — о дате 6 апреля говорить рано. Дело еще в Москве, а не в Петербурге. Соответственно, судья материалы даже не видел», — сказала Бакшеева.





Юрист также рассказала, что адвокат Соколова будет просить, чтобы суд был закрытым. Но, по словам Бакшеевой, сторона потерпевших считает, что для этого нет оснований: «Будем выступать за открытое судебное заседание».