Адвокат историка-расчленителя Соколова назвал дату начала суда

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев рассказал Daily Storm, что суд над ученым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, начнется 6 апреля. При этом представитель близких погибшей, юрист Александра Бакшеева выразила сомнение, что судебное заседание запланировано на эту дату, поскольку «прокурор еще даже не подписал обвинительное заключение».
«Соколов пока находится в СИЗО «Бутырка». Виделись с ним сегодня. Он в нормальном физическом состоянии. Ждет суда, который планируется в Петербурге 6 апреля. Это достоверная информация насчет даты начала судебного заседания», — заявил адвокат историка.
Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева не исключила вариант, что суд над Соколовым начнется 6 апреля, но назвала такой сценарий маловероятным.
«Возможно, для экономии времени следствие ускорится и сделает так, суд назначат до продления срока нахождения под стражей Соколова. Однако когда обвинительное заключение еще не подписано прокурором — о дате 6 апреля говорить рано. Дело еще в Москве, а не в Петербурге. Соответственно, судья материалы даже не видел», — сказала Бакшеева.
Юрист также рассказала, что адвокат Соколова будет просить, чтобы суд был закрытым. Но, по словам Бакшеевой, сторона потерпевших считает, что для этого нет оснований: «Будем выступать за открытое судебное заседание».
18 марта официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что расследование уголовного дела в отношении историка-расчленителя завершено. Петренко отметила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
При этом адвокат потерпевшей стороны подчеркнула, что близкие Ещенко намерены просить максимального срока для убийцы: «Материалы дела уже у меня на руках. После ознакомления сторон защиты и потерпевших и утверждения документа прокурором через непродолжительное время дело направят в суд. Мы будем требовать, чтобы Соколов получил максимальное наказание. Никто его прощать не собирается».
В конце января 2020 года эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского признали историка вменяемым. Они установили, что в момент убийства ученому «было чуждо сильное душевное волнение, якобы вызванное оскорбительным поведением аспирантки». Эксперты также не нашли «следов влияния полной Луны» на Соколова, о чем ранее утверждал его адвокат.
Соколов ранее призвал СМИ «не превращать трагедию в ток-шоу», признавшись, что очень сожалеет об убийстве Ещенко. Отношения с девушкой были идеальными до момента, когда они начали жить вместе, заявил ученый. Он посетовал, что после трагедии потерял не только любимую, но и друзей, и свою «военно-историческую армию». Соколов признался, что страдает не от условий в СИЗО, а от невозможности заниматься любимым делом: «Постараюсь выжить и продолжить работать над исторической литературой, но только тогда, когда будет возможность, пока ее нет. Без книг и компьютера — немыслимо».
9 ноября 2019 года историка Олега Соколова достали из реки Мойки в центре Санкт-Петербурга. В рюкзаке ученого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В квартире Соколова правоохранители позднее нашли останки женщины и пилу. По предварительной информации, 7 ноября Соколов поссорился с аспиранткой Анастасией Ещенко, с которой проживал вместе, застрелил ее из обреза и попытался утопить фрагменты ее тела в реке. Ученый признал вину, раскаявшись в содеянном.