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Адвокат историка-расчленителя Соколова назвал дату начала суда
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Адвокат историка-расчленителя Соколова назвал дату начала суда

Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева заявила, что семья убитой Ещенко выступает за открытое судебное заседание

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев рассказал Daily Storm, что суд над ученым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, начнется 6 апреля. При этом представитель близких погибшей, юрист Александра Бакшеева выразила сомнение, что судебное заседание запланировано на эту дату, поскольку «прокурор еще даже не подписал обвинительное заключение».


«Соколов пока находится в СИЗО «Бутырка». Виделись с ним сегодня. Он в нормальном физическом состоянии. Ждет суда, который планируется в Петербурге 6 апреля. Это достоверная информация насчет даты начала судебного заседания», — заявил адвокат историка.


Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева не исключила вариант, что суд над Соколовым начнется 6 апреля, но назвала такой сценарий маловероятным.


«Возможно, для экономии времени следствие ускорится и сделает так, суд назначат до продления срока нахождения под стражей Соколова. Однако когда обвинительное заключение еще не подписано прокурором — о дате 6 апреля говорить рано. Дело еще в Москве, а не в Петербурге. Соответственно, судья материалы даже не видел», — сказала Бакшеева.


Юрист также рассказала, что адвокат Соколова будет просить, чтобы суд был закрытым. Но, по словам Бакшеевой, сторона потерпевших считает, что для этого нет оснований: «Будем выступать за открытое судебное заседание».


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«Можно сойти с ума»: историк-расчленитель Соколов пожалел о потере друзей и «своей армии»

СКР завершил расследование дела, суд над ученым будет в апреле, заявила адвокат семьи убитой Ещенко Александра Бакшеева 18 марта 2020
Dailystorm - «Можно сойти с ума»: историк-расчленитель Соколов пожалел о потере друзей и «своей армии»

18 марта официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что расследование уголовного дела в отношении историка-расчленителя завершено. Петренко отметила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.


При этом адвокат потерпевшей стороны подчеркнула, что близкие Ещенко намерены просить максимального срока для убийцы: «Материалы дела уже у меня на руках. После ознакомления сторон защиты и потерпевших и утверждения документа прокурором через непродолжительное время дело направят в суд. Мы будем требовать, чтобы Соколов получил максимальное наказание. Никто его прощать не собирается».


В конце января 2020 года эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского признали историка вменяемым. Они установили, что в момент убийства ученому «было чуждо сильное душевное волнение, якобы вызванное оскорбительным поведением аспирантки». Эксперты также не нашли «следов влияния полной Луны» на Соколова, о чем ранее утверждал его адвокат.


Адвокат историка Соколова завалил семью убитой Ещенко СМС с просьбами простить ученого-расчленителя

Родные жертвы требуют максимального наказания для убийцы, отметила представитель потерпевших Александра Бакшеева 26 февраля 2020
Dailystorm - Адвокат историка Соколова завалил семью убитой Ещенко СМС с просьбами простить ученого-расчленителя

Соколов ранее призвал СМИ «не превращать трагедию в ток-шоу», признавшись, что очень сожалеет об убийстве Ещенко. Отношения с девушкой были идеальными до момента, когда они начали жить вместе, заявил ученый. Он посетовал, что после трагедии потерял не только любимую, но и друзей, и свою «военно-историческую армию». Соколов признался, что страдает не от условий в СИЗО, а от невозможности заниматься любимым делом: «Постараюсь выжить и продолжить работать над исторической литературой, но только тогда, когда будет возможность, пока ее нет. Без книг и компьютера — немыслимо».


9 ноября 2019 года историка Олега Соколова достали из реки Мойки в центре Санкт-Петербурга. В рюкзаке ученого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В квартире Соколова правоохранители позднее нашли останки женщины и пилу. По предварительной информации, 7 ноября Соколов поссорился с аспиранткой Анастасией Ещенко, с которой проживал вместе, застрелил ее из обреза и попытался утопить фрагменты ее тела в реке. Ученый признал вину, раскаявшись в содеянном.


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