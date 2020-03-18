Перед закрытием торгов на Мосбирже курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже впервые с февраля 2016 года превысил 80 рублей. Также впервые с февраля 2016-го стоимость евро превысила 86 рублей. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 5%, РТС — на 11%. Стоимость нефти марки Brent на мировых рынках впервые с сентября 2003 года опустилась ниже 26 долларов за баррель.





18 марта стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI уменьшалась на 14,89%, до 23,26 доллара за баррель. Она опустилась ниже 24 долларов за баррель впервые с 11 июня 2002 года.





Агентство Reuters сообщило, что компания Goldman Sachs понизила свой прогноз цены на нефть марки Brent во втором квартале на треть до 20 долларов за баррель. Также аналитики ждут сокращения мирового спроса до рекордного уровня в 1,1 миллиона баррелей в сутки в этом году на фоне эпидемии коронавируса.





10 марта президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы заявил, что распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на курс рубля и уровень цен на биржах, а также на падение цен на нефть. При этом глава государства выразил надежду, что РФ пройдет все трудности «достойно». Правительство России объявило о создании антикризисного фонда размером в 300 миллиардов рублей, для ряда компаний введут налоговые льготы.





На территории России 18 марта зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 31 зафиксирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирских областях. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек.