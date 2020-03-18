Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для украинцев и белорусов

Президент России Владимир Путин подписал закон об признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка (при условии, если они им свободно владеют). Документ позволяет не сдавать экзамен по русскому языку и получить гражданство России в упрощенном порядке, если подавшие заявление или их родственники проживают на территории РФ. Также инициатива ускоряет рассмотрение документов о получении российского гражданства с шести месяцев до трех.
Согласно тексту документа, украинцы и белорусы могут подать заявление о признании их носителями русского языка. Если подтвердится, что они свободно владеют русским языком, а их родственники постоянно проживали или проживают в России, либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах действующей государственной границы, то такой статус будет присвоен этим людям без экзамена.
Однако подавшие заявление, как пишет РБК, должны переехать в Россию на постоянное место жительства, а также отказаться от иностранного гражданства.
12 марта этот документ был одобрен Советом Федерации, а 5 марта — Госдумой. На текущий момент иностранцы могут получить статус носителей русского языка только по результатам экзамена, где уровень знания оценивается сотрудниками МВД и Минпросвещения.
11 марта глава договорно-правового департамента МВД Александр Авдеев, как пишет «Российская газета», сообщил, что факт свободного владения русским языком будет фиксироваться во время личной подачи заявления.
«То, что он владеет языком, будет активироваться, будет записываться на аудио- и видеоноситель для подтверждения», — сказал он.
Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что за 2019 год российское гражданство получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Она отметила, что число желающих получить паспорт РФ продолжает расти. Всего за прошлый год гражданами России стали 500 тысяч человек (на 85% больше, чем в 2018 году), в основном — жители постсоветского пространства.