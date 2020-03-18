Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для украинцев и белорусов

Президент России Владимир Путин подписал закон об признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка (при условии, если они им свободно владеют). Документ позволяет не сдавать экзамен по русскому языку и получить гражданство России в упрощенном порядке, если подавшие заявление или их родственники проживают на территории РФ. Также инициатива ускоряет рассмотрение документов о получении российского гражданства с шести месяцев до трех.





Согласно тексту документа, украинцы и белорусы могут подать заявление о признании их носителями русского языка. Если подтвердится, что они свободно владеют русским языком, а их родственники постоянно проживали или проживают в России, либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах действующей государственной границы, то такой статус будет присвоен этим людям без экзамена.





Однако подавшие заявление, как пишет РБК, должны переехать в Россию на постоянное место жительства, а также отказаться от иностранного гражданства.