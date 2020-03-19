Первой жертвой коронавируса в Москве стала 79-летняя женщина

В Москве в инфекционной больнице умерла женщина, у которой результат анализа на коронавирус был положительным. У пациентки, которую госпитализировали 13 марта, было множество хронических заболеваний, отметили в федеральном оперативном штабе по предупреждению и мониторингу распространения коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершей.





«Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию», — сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.





Уточняется, что смерть пенсионерки наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Весь круг близких пациентки был установлен. Эти люди сейчас находятся под наблюдением медиков. При этом, по предварительной информации, никто из близко контактировавших с умершей не имеет тяжелых симптомов заболевания.





Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил соболезнования родным скончавшейся пенсионерки: «К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье».





«Сейчас в больнице [в Коммунарке] находятся 408 человек, — рассказал главный врач лечебного учреждения Денис Проценко. — Из них 37 — с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Всем пациентам оказывается медпомощь в полном объеме, назначаются курсы индивидуального лечения».





По последним данным, с момента открытия центра в Коммунарке было выписано 106 человек, находившихся на карантине с подозрением на коронавирус. Отмечается, что сейчас в больнице нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.





Выписка пациентов из стационара возможна при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус; по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной с точки зрения заболевания страны или контакта с больным, а также при отсутствии клинических симптомов, пояснили в штабе. Осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, подчеркнули в оперативном штабе. Пожилым людям также рекомендовали «постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления» граждан.





Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России по состоянию на 18 марта достигло 147 человек. За последние сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения инфекцией COVID-19. Из них 31 зафиксирован в Москве, по одному в Томской и Новосибирских областях. Люди, у которых обнаружен SARS-CoV-2, в последние две недели посещали страны, неблагополучные в палане коронавирусной инфекции.





На территории России в связи с коронавирусом нового типа режим повышенной готовности был временно введен в 21 регионе. Среди них Москва, Московская, Саратовская, Калининградская, Волгоградская, Тульская, Оренбургская, Тюменская, Рязанская, Калужская, Ивановская, Астраханская, Владимирская, Архангельская, Костромская и Омская области, а также Марий-Эл, Якутия, Крым, Севастополь и Красноярский край. В соответствии с указами губернаторов, мэров и глав республик на территории регионов запрещено проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных, детских, публичных и так далее).