«Элиты могут нервничать»: Путин опасается разбалансировки власти после своего ухода

Президент РФ Владимир Путин высказал опасение в связи с возможной разбалансировкой власти после его ухода с поста главы государства. Он согласился с журналистом ТАСС, заявившем о нервозности в российских элитах из-за неопределенности, что произойдет после 2024 года, когда заканчиваются полномочия Путина как президента.
«Я понимаю. Это я понимаю. Вот элиты — да, могут нервничать», — сказал президент РФ в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Путин добавил, что ему такое положение дел не нравится, и высказал опасение о возможной разбалансировке власти в таких условиях. «Это, правда, минус, разбалансировка. Возможна разбалансировка такая. Я отдаю себе в этом отчет», — сказал он.
Российский лидер заметил, что источником власти является российский народ, а президенту важно понимать, что хотят простые люди. «Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос», — подчеркнул он.
Путин заявил, что у него нет ответа на вопрос, в каком качестве он себя видит после 2024 года. «Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа. Но самое главное, повторяю еще раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно», — резюмировал глава государства.
Он признался, что ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на 20 лет. Путин также высказал свое отношение к тому, что его называют «царем». «Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день», — отметил он.
В ходе интервью возник вопрос доверия. Интервьюер спросил у российского лидера, кому тот верит. Путин ответил так: «Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно, на самом деле. И я верю: люди очень искренние. Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные».
Проведенное в марте 2020 года компанией «Институт социального маркетинга» исследование показало готовность 57% россиян проголосовать за Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году после принятия поправок к Конституции страны об обнулении президентских сроков. Социологи объясняют причины высокой поддержки Путина его способностью влиять на внутренние и экономические силы, а также выступать гарантом стабильности.