«Элиты могут нервничать»: Путин опасается разбалансировки власти после своего ухода

Путин добавил, что ему такое положение дел не нравится, и высказал опасение о возможной разбалансировке власти в таких условиях. «Это, правда, минус, разбалансировка. Возможна разбалансировка такая. Я отдаю себе в этом отчет», — сказал он.





Российский лидер заметил, что источником власти является российский народ, а президенту важно понимать, что хотят простые люди. «Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос», — подчеркнул он.





Путин заявил, что у него нет ответа на вопрос, в каком качестве он себя видит после 2024 года. «Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа. Но самое главное, повторяю еще раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно», — резюмировал глава государства.





Он признался, что ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на 20 лет. Путин также высказал свое отношение к тому, что его называют «царем». «Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день», — отметил он.





В ходе интервью возник вопрос доверия. Интервьюер спросил у российского лидера, кому тот верит. Путин ответил так: «Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно, на самом деле. И я верю: люди очень искренние. Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные».