В московских монастырях начали проводить крестные ходы против коронавируса

По его словам, крестные ходы также проходят и в Сретенском монастыре, но внутри обители, так как нет возможности обойти снаружи стены монастыря.





«За каждым богослужением в московских церквях, и не только московских, читается молитва о прекращении напасти. Такая практика постепенно вводится. Всегда, когда возникают эпидемии или вспышки заболеваний, не дожидаясь благословения свыше, в церквях читаются соответствующие молитвы», — добавил игумен Петр.





Ранее Московская патриархия РПЦ опубликовала инструкции для настоятелей храмов и монастырей в связи с эпидемией коронавируса. Священникам рекомендуется не подавать руки для целования и внимательнее относиться к своему здоровью. Также настоятельно рекомендуется усилить соблюдение правил гигиены и санитарии в храмах и монастырях.





При этом глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ не будет отказываться от проведения служб из-за эпидемии коронавируса. По его словам, РПЦ будет принимать решения о защите прихожан от заражения новым типом вируса в каждом конкретном случае отдельно в зависимости от степени его распространения.