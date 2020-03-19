В московских монастырях начали проводить крестные ходы против коронавируса

В Высоко-Петровском и Сретенском монастырях монахи начали проводить ежедневные крестные ходы вокруг обители с молитвой об избавлении от коронавируса. По словам настоятеля монастыря, московские храмы вводят практику чтения молитв об избавлении от опасного вируса. Это обычная практика, которая выполняется без указания сверху, рассказал наместник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр.
«Каждый монастырь или каждый храм имеет возможность проводить крестные ходы, молебны или богослужения. Это не инициатива, а нормальный образ жизни каждого [православного]. У нас нет в этом никакой заслуги, это явления порядка монастырской жизни», — сказал Daily Storm игумен Петр (Еремеев).
По его словам, крестные ходы также проходят и в Сретенском монастыре, но внутри обители, так как нет возможности обойти снаружи стены монастыря.
«За каждым богослужением в московских церквях, и не только московских, читается молитва о прекращении напасти. Такая практика постепенно вводится. Всегда, когда возникают эпидемии или вспышки заболеваний, не дожидаясь благословения свыше, в церквях читаются соответствующие молитвы», — добавил игумен Петр.
Ранее Московская патриархия РПЦ опубликовала инструкции для настоятелей храмов и монастырей в связи с эпидемией коронавируса. Священникам рекомендуется не подавать руки для целования и внимательнее относиться к своему здоровью. Также настоятельно рекомендуется усилить соблюдение правил гигиены и санитарии в храмах и монастырях.
При этом глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ не будет отказываться от проведения служб из-за эпидемии коронавируса. По его словам, РПЦ будет принимать решения о защите прихожан от заражения новым типом вируса в каждом конкретном случае отдельно в зависимости от степени его распространения.