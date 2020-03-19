Подмосковье и Санкт-Петербург запустят проект онлайн-обучения для колледжей

Губернаторы Московской области Андрей Воробьев и Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились о запуске совместного проекта дистанционного обучения для получения профессионального образования. Об этом сообщает телеканал «360». По данным издания, Подмосковье предоставит доступ к платформе «Цифровой колледж Подмосковья, а Северная столица займется сбором и анализом цифровых образовательных решений, используемых в российских регионах.
Как отмечает телеканал «360», онлайн-платформа «Цифровой колледж Подмосковья» является самым большим в России агрегатором дистанционных курсов и виртуальных практикумов для колледжей. Она предполагает индивидуальный подход к обучению студентов, а также позволяет проводить конференции в удаленном режиме. На сегодняшний день платформу пользуют 49 подмосковных колледжей.
Объединение усилий Подмосковья и Санкт-Петербурга в сфере профессионального онлайн-образования позволит получить дистанционную сетевую модель. Издание отмечает, что она поможет студентам российских колледжей получить знания с помощью последних образовательных технологий. Это особенно актуально из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
14 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил об усилении мер по защите от распространения коронавируса SARS-CoV-2. С 16 марта на территории области введено свободное посещение занятий. Родители самостоятельно решают, отправлять ли ребенка в детсад или школу. При этом образовательный процесс в регионе организован удаленно.
На территории России по состоянию на 18 марта зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек. 19 марта в московской инфекционной больнице от коронавируса скончалась 79-летняя женщина. Ее анализ на SARS-CoV-2 оказался положительным. Пациентку госпитализировали 13 марта с подозрением на пневмонию. В ходе обследования у нее было выявлено множество хронических заболеваний.