Подмосковье и Санкт-Петербург запустят проект онлайн-обучения для колледжей

Губернаторы Московской области Андрей Воробьев и Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились о запуске совместного проекта дистанционного обучения для получения профессионального образования. Об этом сообщает телеканал «360». По данным издания, Подмосковье предоставит доступ к платформе «Цифровой колледж Подмосковья, а Северная столица займется сбором и анализом цифровых образовательных решений, используемых в российских регионах.





Как отмечает телеканал «360», онлайн-платформа «Цифровой колледж Подмосковья» является самым большим в России агрегатором дистанционных курсов и виртуальных практикумов для колледжей. Она предполагает индивидуальный подход к обучению студентов, а также позволяет проводить конференции в удаленном режиме. На сегодняшний день платформу пользуют 49 подмосковных колледжей.





Объединение усилий Подмосковья и Санкт-Петербурга в сфере профессионального онлайн-образования позволит получить дистанционную сетевую модель. Издание отмечает, что она поможет студентам российских колледжей получить знания с помощью последних образовательных технологий. Это особенно актуально из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.