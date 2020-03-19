Онищенко раскритиковал идею разрешить врачам ставить диагноз онлайн

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко раскритиковал идею Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) из-за пандемии COVID-19 на законодательном уровне разрешить врачам ставить диагнозы и назначать лечение в Сети. По мнению Онищенко, «по телефону» вылечить пациента, находящегося на другом конце провода, невозможно. Он также напомнил, что телемедицина уже применяется в России. При этом заместитель главы думского комитета по охране здоровья Николай Говорин отметил, что в период пандемии предложение ФРИИ позволит уменьшить «толкучку» в больницах, где люди рискуют заразить друг друга.
«Сегодня можно и по телефону ставить диагноз. Что зачастую делается даже не врачами. Тем более есть (аудио-, видео-) техника современная. Но чтобы чисто я обратился к своему врачу дистанционно, а он мне поставил диагноз — так не получится. Напрямую, когда есть только пациент, а на другом конце провода врач — это не лечение, — заявил Daily Storm Онищенко. — Хотя, в принципе, вероятность «попадания» есть. Особенно если я пациента давно знаю, у него обострение — тогда можно и назначить даже лечение. Но в меддокументацию это не войдет».
Онищенко подчеркнул, что дистанционное консультирование реально, приведя в пример «телемедицинские технологии»: «Такие диагнозы уже ставятся. Ничего нового фонд не открывает. Допустим, в Якутии находится больница, где врач и пациент общаются по видеосвязи с крупными специалистами из Москвы. Но в любом случае диагноз ставит местный врач, который стоит рядом с больным!»
Заместитель главы думского комитета по охране здоровья Николай Говорин выразил мнение, что идея разрешить врачам «на удаленке» помогать пациентам на фоне пандемии COVID-19 вполне реализуема. Однако этот механизм может применяться как временная мера, а не на постоянной основе, подчеркнул парламентарий.
«Если первый раз при личном осмотре врач прослушал пациента, почему потом не скорректировать лечение или дать дополнительные рекомендации по Skype? Особенно если человеку ехать в больницу надо за 1000 километров, — сказал Говорин. — В условиях пандемии, когда большое количество врачей заняты, куда гражданам обращаться? Поэтому допустимо, чтобы люди получили консультации медиков по интернету. Правда, надо, чтобы мессенджеры позволяли врачу видеть пациента».
По словам депутата, в последние несколько дней в ситуации с распространением коронавируса люди паникуют, «могут без надобности скорую вызвать или создать очереди в поликлинике»: «Зачем эти «толкучки» в лечебных учреждениях, когда лишний риск людям инфицировать друг друга? Считаю, на время пандемии просьба фонда к правительству выглядит адекватной».
В письме директора ФРИИ Кирилла Варламова премьер-министру Михаилу Мишустину отмечается, что «возможность дистанционной диагностики и назначения лечения способна существенно снизить поток пациентов с различными группами заболеваний в лечебных учреждениях, что благоприятно повлияет на эпидемиологическую ситуацию», пишет РБК. В фонде также полагают, что люди посредством Сети будут чаще обращаться к медикам, что позволит выявлять «потенциально опасные состояния на ранней стадии».
Авторы инициативы считают, что после принятия кабмином этого законопроекта снизится число контактов пациентов, имеющих признаки заболевания. Фонд также выразил готовность оказать экспертную и организационную поддержку при разработке документа.
Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России к 18 марта достигло 147 человек. Люди, которые заболели, в последние две недели посещали страны, неблагополучные в плане коронавирусной инфекции. 19 марта первой жертвой коронавируса в Москве стала 79-летняя женщина. Пенсионерка, которую госпитализировали 13 марта, имела ряд хронических заболеваний, включая диабет, атеросклероз и гипертоническую болезнь сердца.
На территории РФ из-за коронавируса режим повышенной готовности был временно введен в 21 регионе. Среди них Москва, Московская, Саратовская, Калининградская, Волгоградская, Тульская, Оренбургская, Тюменская, Рязанская, Калужская, Ивановская, Астраханская, Владимирская, Архангельская, Костромская и Омская области, а также Марий-Эл, Якутия, Крым, Севастополь и Красноярский край. В соответствии с указами губернаторов, мэров и глав республик на территории регионов запрещено проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных, детских, публичных и так далее).