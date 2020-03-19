Онищенко раскритиковал идею разрешить врачам ставить диагноз онлайн

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко раскритиковал идею Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) из-за пандемии COVID-19 на законодательном уровне разрешить врачам ставить диагнозы и назначать лечение в Сети. По мнению Онищенко, «по телефону» вылечить пациента, находящегося на другом конце провода, невозможно. Он также напомнил, что телемедицина уже применяется в России. При этом заместитель главы думского комитета по охране здоровья Николай Говорин отметил, что в период пандемии предложение ФРИИ позволит уменьшить «толкучку» в больницах, где люди рискуют заразить друг друга.





«Сегодня можно и по телефону ставить диагноз. Что зачастую делается даже не врачами. Тем более есть (аудио-, видео-) техника современная. Но чтобы чисто я обратился к своему врачу дистанционно, а он мне поставил диагноз — так не получится. Напрямую, когда есть только пациент, а на другом конце провода врач — это не лечение, — заявил Daily Storm Онищенко. — Хотя, в принципе, вероятность «попадания» есть. Особенно если я пациента давно знаю, у него обострение — тогда можно и назначить даже лечение. Но в меддокументацию это не войдет».





Онищенко подчеркнул, что дистанционное консультирование реально, приведя в пример «телемедицинские технологии»: «Такие диагнозы уже ставятся. Ничего нового фонд не открывает. Допустим, в Якутии находится больница, где врач и пациент общаются по видеосвязи с крупными специалистами из Москвы. Но в любом случае диагноз ставит местный врач, который стоит рядом с больным!»





Заместитель главы думского комитета по охране здоровья Николай Говорин выразил мнение, что идея разрешить врачам «на удаленке» помогать пациентам на фоне пандемии COVID-19 вполне реализуема. Однако этот механизм может применяться как временная мера, а не на постоянной основе, подчеркнул парламентарий.





«Если первый раз при личном осмотре врач прослушал пациента, почему потом не скорректировать лечение или дать дополнительные рекомендации по Skype? Особенно если человеку ехать в больницу надо за 1000 километров, — сказал Говорин. — В условиях пандемии, когда большое количество врачей заняты, куда гражданам обращаться? Поэтому допустимо, чтобы люди получили консультации медиков по интернету. Правда, надо, чтобы мессенджеры позволяли врачу видеть пациента».





По словам депутата, в последние несколько дней в ситуации с распространением коронавируса люди паникуют, «могут без надобности скорую вызвать или создать очереди в поликлинике»: «Зачем эти «толкучки» в лечебных учреждениях, когда лишний риск людям инфицировать друг друга? Считаю, на время пандемии просьба фонда к правительству выглядит адекватной».