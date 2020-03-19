Российские ученые показали фото коронавируса и расшифровали его полный геном

Специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева Минздрава России расшифровали первый полный геном нового коронавируса. Генетический анализ важен для понимания эволюции заболевания, он поможет в разработке вакцины и лекарств, подчеркнул исполняющий обязанности директора НИИ гриппа, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.
«Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России был секвенирован [установлена последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК] из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России», — говорится в сообщении на сайте Минздрава.
«Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения», — подчеркнул Лиознов.
Российские ученые направили сведения о геноме коронавируса в международную базу данных, используемую Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции нового вируса.
Лаборатория новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделала снимки нового коронавируса под микроскопом. Сейчас в «Векторе» разрабатывают вакцину против нового заболевания.
Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России к 18 марта достигло 147 человек. 19 марта первой жертвой коронавируса в Москве стала 79-летняя женщина. Пенсионерка, которую госпитализировали 13 марта, имела ряд хронических заболеваний, включая диабет, атеросклероз и гипертоническую болезнь сердца.