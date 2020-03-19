Умершая преподавательница Губкинского университета могла заразиться коронавирусом от внучки

Сотрудник Университета нефти и газа имени И.М. Губкина рассказал Daily Storm, от кого могла заразиться COVID-19 профессор вуза Валентина Зубарева, умершая утром 19 марта. По его словам, всю кафедру, где она работала, отправили на карантин, поскольку Зубарева читала лекции вплоть до своей госпитализации 13 марта. Ранее СМИ сообщили, что первой пациенткой, скончавшейся в России от коронавируса оказалась сотрудник этого вуза. Еще с 16 марта студентов Губкинского университета перевели на дистанционное обучение, соответствующий приказ опубликован на сайте вуза.





«Насколько я слышал, внучка [Зубаревой] летала в какую-то страну, где есть эпидемия. Или кто-то из ее родственников. Хотя она могла и в метро подхватить. Мне говорили, что еще в пятницу [13 марта] она вела лекцию, но это неточная информация. В пятницу ее и госпитализировали. Может быть, она провела пару, почувствовала себя плохо и вызвала врачей», — рассказал собеседник.





По его словам, сейчас паники в вузе нет. О том, проводится ли дезинфекция в корпусе, где работала Зубарева, сотруднику университета неизвестно: «Я точно не знаю, в тот корпус я не заходил, а сейчас и подавно не буду».





«Уже с понедельника студентов не пускают в вуз, всем сотрудникам измеряют температуру, на прошлой неделе поставили много санитайзеров. Количество людей в университете сильно уменьшилось, ходят на работу немногие, а завтра, скорее всего, будут только единицы. Если сейчас СМИ начнут поднимать волну по этому поводу, то руководство вуза будет вынуждено полностью закрыть заведение», — добавил собеседник.





О смерти Валентины Зубаревой СМИ сообщили утром 19 марта. По информации «Московского комсомольца», в вузе составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем непосредственно контактировала скончавшаяся женщина. Эти данные переданы в Роспотребнадзор. Оперативный штаб по коронавирусу сообщил лишь, что в инфекционной больнице от COVID-19 умерла 79-летняя женщина, не раскрывая ее личности.





Главный патологоанатом города Москвы профессор Олег Зайратьянц позднее заявил, что вирусная пневмония негативно отразилась на самочувствии Зубаревой, однако, согласно результатам вскрытия, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.