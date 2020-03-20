Роспотребнадзор начал испытания вакцины против коронавируса

Роспотребнадзор объявил о начале испытаний вакцины, которая была разработана в научном центре «Вектор», против коронавирусной инфекции (COVID-19). Предполагается, что внедрять ее начнут в четвертом квартале 2020 года.





Как сообщается на сайте ведомства, прототипы вакцины основаны на шести технологических платформах.





«Ученые... Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин. В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы... Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины», — говорится в сообщении.





17 марта заведующий лабораторией новосибирского научного центра «Вектор» Ильназ Иматдинов сообщил, что сотрудники разработали около 13 вариантов вакцины против COVID-19 и приступили к испытаниям на лабораторных крысах.





По его словам, в июне «Вектор» может уже представить один или два варианта вакцины, которые окажутся наиболее эффективными.





19 марта стало известно, что в России создали Альянс по борьбе с новым коронавирусом. Организация займется тестированием населения на наличие заболевания. В объединение войдут представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндекса» и Mail.ru Group.





Власти всех 85 российских регионов 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все спортивные и массовые мероприятия отменили, школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения.



