Несколько десятков митингующих задержали на акции против строительства Юго-Восточной хорды

В Москве на месте строительства Юго-Восточной хорды недалеко от железнодорожной станции Москворечье противники возведения трассы устроили потасовку с правоохранителями. Росгвардейцы применили газовый баллончик, чтобы оттеснить митингующих. Об этом ТАСС заявили а правоохранительных органах. Telegram-канал Avtozak Live сообщает, что в ходе разгона протестной акции были задержаны 20 человек. По данным «Медиазоны», задержанных в два раза больше.
Среди задержанных оказался и муниципальный депутат Сергей Власов, сообщает «ОВД-Инфо». Другой задержанный, активист Владислав Барабанов сообщил, что в ОВД «Москворечье-Сабурово», куда свозят всех взятых под стражу, ввели план «Крепость», и полицейские могут не пустить адвокатов к митинговавшим.
«Весь день в течение четверга шло противостояние между сотрудниками Росгвардии, полиции с одной стороны и протестующими - с другой. Противники строительства не дают проехать строительной технике, а правоохранители их пытаются оттеснить от дороги. Недавно были задержаны несколько протестующих, для этого одним из стражей порядка был применен газовый баллончик», - сказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
Днем 19 марта рабочие пытались установить заграждения в районе стройки, однако протестующие мешали им это делать. Противники строительства автотрассы возмущены тем, что ее хотят возвести, как они считают, в районе захоронения радиоактивный отходов.
Решение о строительстве Юго-Восточной хорды было принято в 2018 году. Длинна трассы с многоуровневыми развязками составит 28 километров. На старом заводе полиметаллов, который располагался рядом с хордой, в 1950-1960-е годы складировали радиоактивные отходы. Проведенные исследования показали, что в этом районе стройку можно вести.
В мэрии утверждали, что на протяжении всего строительства будет вестись специальный радиационный мониторинг. Столичный градоначальник Сергей Собянин заявлял, что даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные материалы вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища.