Несколько десятков митингующих задержали на акции против строительства Юго-Восточной хорды

В Москве на месте строительства Юго-Восточной хорды недалеко от железнодорожной станции Москворечье противники возведения трассы устроили потасовку с правоохранителями. Росгвардейцы применили газовый баллончик, чтобы оттеснить митингующих. Об этом ТАСС заявили а правоохранительных органах. Telegram-канал Avtozak Live сообщает, что в ходе разгона протестной акции были задержаны 20 человек. По данным «Медиазоны», задержанных в два раза больше.





Среди задержанных оказался и муниципальный депутат Сергей Власов, сообщает «ОВД-Инфо». Другой задержанный, активист Владислав Барабанов сообщил, что в ОВД «Москворечье-Сабурово», куда свозят всех взятых под стражу, ввели план «Крепость», и полицейские могут не пустить адвокатов к митинговавшим.