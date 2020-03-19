Взаимная ревность: генпрокуратура установила, почему историк Соколов убил аспирантку

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, рассказал его адвокат Александр Почуев. По его словам, в заключении говорится, что преступление было совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. В ведомстве не увидели особой жестокости в преступлении, добавил защитник.





«Согласно обвинительному заключению, преступление Соколовым О. В. совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, при этом его действия, направленные на умышленное причинение смерти Ещенко А. О., не связаны с нахождением Соколова в состоянии необходимой обороны либо с превышением ее пределов», — процитировал адвокат обвинительное заключение ТАСС.





«Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено», — добавил он. Также, по его словам, не подтвердились обвинения в истязаниях других жертв.





Ранее 19 марта Почуев рассказал, что его подзащитный отказался от идеи просить о рассмотрении его дела судом присяжных. «Это было бы самоубийство со стороны защиты выходить на суд присяжных при таком общественном мнении», — пояснил он «Интерфаксу».





Кроме того, защитник сообщил, что Олег Соколов готов провести переговоры с представителями потерпевших о выплате компенсации в 10 миллионов рублей. «Насколько мне известно, родственники просят выплатить им 10 миллионов рублей компенсации. Они собираются подать соответствующий иск. Понятно, что никакие деньги не вернут человека, но Соколов готов к переговорам на эту тему», — сказал Почуев.





Адвокат также отметил, что в ходе следствия выяснились новые обстоятельства дела, но не уточнил о чем конкретно идет речь. «Как и в произведении Шекспира об Отелло и Дездемоне, в этом деле есть люди, сыгравшие роль Яго, которые спровоцировали трагедию», — добавил он.





18 марта представитель близких Анастасии Ещенко, юрист Александра Бакшеева рассказала Daily Storm, что суд над историком, вероятно, начнется «во второй половине апреля».





Историка Олега Соколова достали из реки Мойки в центре Петербурга 9 ноября 2019 года. В рюкзаке нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В квартире Соколова правоохранители позднее обнаружили останки женщины и пилу. По предварительной информации, 7 ноября Соколов поссорился с аспиранткой Анастасией Ещенко, с которой проживал вместе, застрелил ее из обреза и попытался утопить фрагменты тела в реке. Ученый признал вину, раскаявшись в содеянном.