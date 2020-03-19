Число жертв коронавируса в Италии превысило этот показатель в Китае

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки выросло на 427 до 3405 человек, сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Таким образом, Италия обогнала по этому показателю Китай, где ранее 19 марта сообщили о 3245 умерших.





«За сегодня выздоровели 415 человек, их число достигло 4440», — цитирует Боррелли РИА Новости. Всего в стране вирусом заразились более 41 тысячи человек, включая поправившихся и умерших.





По данным на 19 марта, в Китае было 80 928 случаев заболевания, из них в эпицентре пандемии — провинции Хубэй — 67,8 тысячи случаев и 3 130 жертв.





Ранее 19 марта стало известно, что в России создали Альянс по борьбе с новым коронавирусом. Организация займется тестированием населения на наличие заболевания. В объединение войдут представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндекса» и Mail.ru Group.





Власти всех 85 российских регионов 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все спортивные и массовые мероприятия отменили, школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения. По состоянию на 15:55 мск 19 марта в России зафиксировано 199 случаев заражения вирусом, из них 188 — у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств. В мире на 18 марта зарегистрировано 191 127 случаев, число смертей достигло 7807.