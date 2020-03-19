В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создали Альянс по борьбе с новым коронавирусом. Организация займется тестированием населения на наличие заболевания, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания с участием премьера РФ Михаила Мишустина. В объединение войдут представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндекса» и Mail.ru Group.





«Основной задачей альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий», — цитирует сообщение пресс-службы кабмина «Интерфакс».





В альянс войдут российские клиники и лаборатории. В апреле на предприятиях, входящих в РСПП, запустят пилотный проект на базе российско-японских экспресс-тестов на вирус.





В «Яндексе» заявили, что в ближайшие недели важно организовать массовое превентивное тестирование россиян. «Чем раньше люди будут узнавать о заражении, тем эффективнее будут меры борьбы с распространением эпидемии», — цитирует заявление компании РБК. В пресс-службе Mail.ru Group напомнили, что сервисы компании в сфере транспорта и доставки еды могут действовать не только онлайн, но и офлайн. «Сейчас наступил такой момент, когда очень важно объединить силы, чтобы сдержать распространение вируса», — подчеркнули в компании.





Президент России Владимир Путин 17 марта говорил, что в апреле могут начать выпускать российско-японский тест на коронавирус. Он станет первым портативным экспресс-тестом в мире.





Власти всех 85 российских регионов 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все спортивные и массовые мероприятия отменили, школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения. По состоянию на 15:55 мск 19 марта в России зафиксировано 199 случаев заражения вирусом, из них 188 — у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств. В мире на 18 марта зарегистрировано 191 127 случаев, число смертей достигло 7807.