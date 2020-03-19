Гринпис: В Ленобласть прибыла новая партия урановых отходов из Германии

В морской порт Усть-Луга в Ленинградской области прибыло судно «Михаил Дудин» с 600 тоннами урановых отходов из Германии, сообщает Гринпис. Урановые «хвосты» отправят в Новоуральск Свердловской области. Предыдущая партия отходов прибыла в Россию в декабре прошлого года.





«Это первая транспортировка «хвостов» в Россию в 2020 году: ранее c мая 2019 года их каждые три недели ввозили в порт Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении на сайте организации. — В конце прошлого года российские движения и организации опубликовали совместное заявление против ввоза отвального гексафторида урана (ОГФУ) в Россию. В результате протестов транспортировка через Санкт-Петербург была приостановлена и перемещена в порт Усть-Луга».





В Гринпис призвали всех неравнодушных граждан требовать прекратить ввоз урановых отходов через своих депутатов и в органах исполнительной власти. Организация также напомнила, что в начале года экоактивисты передали министру экологии Германии 70 тысяч подписей россиян с требованием остановить ввоз урановых «хвостов» в Россию.





В октября 2019 года немецкий портал Taz писал , что с 2019-го по 2022 год в Россию планируется ввезти 12 тысяч тонн урановых отходов. По информации издания, с мая по октябрь 2019 года в Новоуральск уже было отправлено около 3,6 тысячи тонн урановых «хвостов».



