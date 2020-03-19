Волонтеры «Единой России» позаботятся о пенсионерах и инвалидах во время пандемии коронавируса

Прошло первое заседание объединенного волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса в Москве, рассказал секретарь столичного отделения единороссов Андрей Метельский, который возглавил центр. Волонтеры «Единой России» позаботятся о пенсионерах, ветеранах и гражданах с инвалидностью, сообщил Метельский.





«Особое внимание будет уделяться людям старшего возраста — пенсионерам, ветеранам, а также людям с инвалидностью, о которых мы не понаслышке знаем из своих избирательных баз. В первую очередь одиноким. Эти категории жителей находятся в особой группе риска, поэтому лучшее для них на данный момент — оставаться дома», — сообщил секретарь столичного отделения единороссов в своем Telegram-канале.





Метельский также рассказал, что волонтеры будут собирать у жителей информацию о завышении цен на продукты и распространении фейков. Ее можно будет присылать на электронную почту stopvirus@mos-partya.ru. Также волонтеры сами будут ежедневно следить за ценами и фейковыми новостями.





В волонтерский штаб вошли представители «Единой России», «Молодой гвардии Единой России», Общероссийского народного фронта, «Волонтеры Победы», «Волонтерской роты» и других общественных организаций. Координировать работу штаба будет руководитель московского отделения «Молодой гвардии» Денис Аширов. Заседания будут проходить раз в два дня в режиме видеосвязи.



