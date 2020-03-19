Жириновский предложил Лукашенко выпить водки и зубровки «в баньке» на границе

Сын лидера ЛДПР Игорь Лебедев ранее негативно воспринял анекдот о Жириновском и заявил, что «дедушке» Лукашенко «пора на пенсию», а Белоруссия и весь мир устали от него.





19 марта Александр Лукашенко на совещании, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и бане: «Приходит [Жириновский] домой и жене говорит: «Налей 100 грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани 100 грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: 100 грамм до бани и 100 грамм после. Наливай!» После этого президент Белоруссии извинился за анекдот перед Владимиром Жириновским и в то же время отметил, что «не мог себе не позволить рассказать эту быль».





Ранее президент Белоруссии пошутил, что на фоне ситуации с коронавирусом в отсутствие дезинфицирующих средств люди могут мыть руки водкой, а также для профилактики заболеваний минимум три раза в неделю посещать баню или сауну: «То есть если с сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь 100 грамм, то я (как человек непьющий — не пропагандирую это) нормально буду воспринимать. По крайней мере, до Дня Победы». По словам Лукашенко, COVID-19 «не любит высоких температур и при +60 погибает».





Жириновский назвал рекомендации Лукашенко лечить грипп водкой или баней устаревшими уже «тысячу лет назад»: «Тогда не было лекарств, ничего не было в деревнях — только баня и самогон, водка, но умирали люди. Только лекарства! Никакой вирус водкой и баней не уничтожается».





Россия с 18 марта временно закрыла границы с Белоруссией для передвижения людей. Ограничительные меры будут действовать до 1 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что правительство пошло на столь серьезные меры для предотвращения распространения коронавируса.