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Князь Монако заразился коронавирусом
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Князь Монако заразился коронавирусом

Состояние его здоровья не вызывает беспокойства, за ним наблюдает врач

Состояние его здоровья не вызывает беспокойства, за ним наблюдает врач Князь Монако Альбер II
Князь Монако Альбер II Фото: © Global Look Press / PPE

Князь Монако Альбер II заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Состояние здоровья 62-летнего правителя не вызывает беспокойства, за ним наблюдает врач. Альбер II призвал граждан ограничить передвижение и контакты.


«Его Светлейшее Высочество князь Монако Альбер II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», — цитирует коммюнике княжеского дворца РИА Новости. Альбер II продолжит работать из своего кабинета, говорится в сообщении.


«Его Светлость просит население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса», — сообщили представители князя.


По состоянию на 18 марта в Монако зарегистрировали девять случаев заражения новым коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.


Ранее 19 марта власти всех 85 российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все спортивные и массовые мероприятия отменили, школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения.


По состоянию на 15:55 мск 19 марта в России зафиксировали 199 случаев заражения вирусом, из них 188 — у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств. В мире на 18 марта зарегистрировали 191 127 случаев, число смертей достигло 7807.


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#князь #монако #коронавирус #covid-19
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