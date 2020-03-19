Князь Монако заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Состояние здоровья 62-летнего правителя не вызывает беспокойства, за ним наблюдает врач. Альбер II призвал граждан ограничить передвижение и контакты.





«Его Светлейшее Высочество князь Монако Альбер II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», — цитирует коммюнике княжеского дворца РИА Новости. Альбер II продолжит работать из своего кабинета, говорится в сообщении.





«Его Светлость просит население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса», — сообщили представители князя.





По состоянию на 18 марта в Монако зарегистрировали девять случаев заражения новым коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.





Ранее 19 марта власти всех 85 российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все спортивные и массовые мероприятия отменили, школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения.





По состоянию на 15:55 мск 19 марта в России зафиксировали 199 случаев заражения вирусом, из них 188 — у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств. В мире на 18 марта зарегистрировали 191 127 случаев, число смертей достигло 7807.