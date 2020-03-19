МИД РФ: В Крыму готовится провокация 3 мая

«3 мая готовится некий «марш на Крым», его организаторы из состава так называемого Меджлиса крымско-татарского народа собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить. Нагнетая обстановку вокруг полуострова, Европейский союз продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, которая противоречит ключевым стандартам в сфере прав человека», — заявила Захарова на брифинге.





В конце января председатель Меджлиса крымско-татарского народа, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров сообщил, что на 3 мая назначена международная ненасильственная акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», который предусматривает поход на Крым из Украины. Организаторы надеются пересечь госграницу между Херсонской областью и Крымом.





Чубаров заявил, что организаторы марша «будут стараться» согласовывать свои действия с украинскими властями. Но он не исключил, что возможен и силовой вариант прорыва на полуостров.





*«Меджлис крымско-татарского народа» — запрещенная в РФ экстремистская организация.