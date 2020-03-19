«Дедушке пора на пенсию»: сын Жириновского заявил, что весь мир устал от Лукашенко

Зампред Госдумы Игорь Лебедев в ответ на анекдот президента Белоруссии Александра Лукашенко о национальности его отца, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявил, что умный человек не позволит себе таких шуток. «Дедушке» Лукашенко «пора на пенсию», Белоруссия и весь мир устали от него, добавил Лебедев.





«Когда он позволяет себе подобные вещи [анекдоты] на официальных мероприятиях в присутствии СМИ, прекрасно понимая, что через секунду, учитывая интернет и XXI век, это будет известно всему миру, я не готов охарактеризовать его как умного и дальновидного человека. Белоруссия устала от Лукашенко и весь мир от него уже устал. Дедушке пора на пенсию», — заявил Daily Storm Игорь Лебедев.





Сын Жириновского посоветовал президенту Белоруссии рассказывать анекдоты в кругу друзей, «сидя у себя в кабинете». «Если президент суверенного государства позволяет себе на каких-либо совещаниях рассказывать анекдоты про политических деятелей других стран, с которыми президент хочет дружить, то жизнь уже отыгралась на нем, и нам дополнительной реакции не требуется. Умный человек так делать не будет», — добавил он.





Ранее 19 марта Александр Лукашенко на совещании, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и бане: «Приходит [Жириновский] домой и жене говорит: «Налей 100 грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани 100 грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: 100 грамм до бани и 100 грамм после. Наливай!»





После этого президент Белоруссии извинился за анекдот перед Владимиром Жириновским и в то же время отметил, что «не мог себе не позволить рассказать эту быль».





В ЛДПР ведут активную профилактику против нового типа коронавируса. 13 марта в партии сообщили, что 11 депутатов, выезжавших за границу в страны, где распространено заболевание, ушли на карантин. Все собрания с лидером партии Владимиром Жириновским проводятся в «усеченном формате», общение происходит через Skype. Парламентариям запретили жать друг другу руки, целоваться и рекомендовали в гигиенических целях сбрить усы и бороды.