Лукашенко пошутил про национальность Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране напомнил, что баня помогает в борьбе с коронавирусом, а также рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, пошутив над национальностью политика. Также Лукашенко заявил, что считает закрытие Россией границы с Белоруссией «глупостью несусветной».
«Приходит [Жириновский] домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает», — рассказал президент Белоруссии. — «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!»
После этого белорусский лидер заявил участникам совещания, что приносит извинения российскому политику: «Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль».
Мировое сообщество переживает «очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», считает Лукашенко: «Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса». Он также отметил, что не видит необходимости в закрытии границ, и раскритиковал соседние страны за излишние, по его мнению, меры предосторожности: «Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ. Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой».
Лукашенко отметил, что ни одной смерти при подтвержденной коронавирусной инфекции в Белоруссии не зафиксировано, поэтому он не видит смысла в закрытии школ на карантин. Если объявить каникулы, это только обострит обстановку. Он пояснил, что дети, легко переносящие коронавирус, поедут на каникулы к бабушкам и дедушкам, которые находятся в группе риска: «Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы — будет с 30-го». По словам Лукашенко, родители, опасающиеся за здоровье детей, могут оставлять их дома.
Кроме того, президент поручил за неделю наладить в Белоруссии производство респираторов: «Хвастаемся везде — IT-страна, а эти несчастные «намордники» не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Не проблема станок приобрести. Негоже, что в Беларуси их нет. Они нам пригодятся всегда».
Ранее президент Белоруссии пошутил, что на фоне ситуации с коронавирусом в отсутствие дезинфицирующих средств люди могут мыть руки водкой, а также для профилактики заболеваний минимум три раза в неделю посещать баню или сауну: «То есть если с сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь сто грамм, то я (как человек непьющий — не пропагандирую это) нормально буду воспринимать. По крайней мере, до Дня Победы». По словам Лукашенко, COVID-19 «не любит высоких температур и при +60 погибает».
Жириновский назвал рекомендации Лукашенко лечить грипп водкой или баней устаревшими «тысячу лет назад»: «Тогда не было лекарств, ничего не было в деревнях — только баня и самогон, водка, но умирали люди. Только лекарства! Никакой вирус водкой и баней не уничтожается».
Россия ранее объявила, что временно закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей. Ограничительные меры будут действовать до 1 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что правительство пошло на столь серьезные меры для предотвращения распространения коронавируса. Число заразившихся SARS-CoV-2 в России к 18 марта достигло 147 человек. 19 марта первой жертвой коронавируса в Москве стала 79-летняя женщина.