Лукашенко пошутил про национальность Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране напомнил, что баня помогает в борьбе с коронавирусом, а также рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, пошутив над национальностью политика. Также Лукашенко заявил, что считает закрытие Россией границы с Белоруссией «глупостью несусветной».





«Приходит [Жириновский] домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает», — рассказал президент Белоруссии. — «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!»





После этого белорусский лидер заявил участникам совещания, что приносит извинения российскому политику: «Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль».





Мировое сообщество переживает «очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», считает Лукашенко: «Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса». Он также отметил, что не видит необходимости в закрытии границ, и раскритиковал соседние страны за излишние, по его мнению, меры предосторожности: «Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ. Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой».