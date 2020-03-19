Юрий Ермолов утвержден на пост главы Мосгоризбиркома

Члены Мосгоризбиркома тайным голосованием избрали главой комиссии Юрия Ермолова. На голосовании присутствовали 10 из 14 членов МГИК, решение принято единогласно. Ермолов сменил на этом посту 66-летнего Валентина Горбунова.





«Председателем комиссии выбран Юрий Алексеевич Ермолов», — передал ТАСС слова члена избиркома Фаяса Халилулина.





Юрий Ермолов работал в МГИКе с 2012 года. Его кандидатуру предложила Центральная избирательная комиссия. Зампред ЦИК Николай Булаев комплиментарно отрекомендовал будущего руководителя Мосгоризбиркома и назвал его «человеком исключительно высоких качеств».





Отставки Валентина Горбунова требовали представители оппозиции во время летних протестов в Москве в 2019 году. 17 марта он подал в отставку по состоянию здоровья. Горбунов начал заниматься организацией и проведением выборов в 1970-х годах, с 1993-го работал в Мосгоризбиркоме. Впервые стал председателем в 1995 году, с тех пор переизбирался каждые четыре года.