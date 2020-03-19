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Юрий Ермолов утвержден на пост главы Мосгоризбиркома
Новости

Юрий Ермолов утвержден на пост главы Мосгоризбиркома

Члены комиссии избрали его тайным голосованием

Члены комиссии избрали его тайным голосованием undefined
Фото: © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Члены Мосгоризбиркома тайным голосованием избрали главой комиссии Юрия Ермолова. На голосовании присутствовали 10 из 14 членов МГИК, решение принято единогласно. Ермолов сменил на этом посту 66-летнего Валентина Горбунова.


«Председателем комиссии выбран Юрий Алексеевич Ермолов», — передал ТАСС слова члена избиркома Фаяса Халилулина.


Юрий Ермолов работал в МГИКе с 2012 года. Его кандидатуру предложила Центральная избирательная комиссия. Зампред ЦИК Николай Булаев комплиментарно отрекомендовал будущего руководителя Мосгоризбиркома и назвал его «человеком исключительно высоких качеств».


Отставки Валентина Горбунова требовали представители оппозиции во время летних протестов в Москве в 2019 году. 17 марта он подал в отставку по состоянию здоровья. Горбунов начал заниматься организацией и проведением выборов в 1970-х годах, с 1993-го работал в Мосгоризбиркоме. Впервые стал председателем в 1995 году, с тех пор переизбирался каждые четыре года.


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