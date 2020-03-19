Wi-Fi, удобная кровать и кондиционер: москвич с коронавирусом рассказал о палатах в Коммунарке

Москвич Виталий рассказал, что его положили в инфекционную больницу в Коммунарке 15 марта, после того как у него подтвердилось наличие нового коронавируса после поездки в Испанию. Мужчина сообщил, что чувствует себя хорошо, у него не сильно поднималась температура — до 37,5. В то же время он отметил, что у некоторых зараженных вирусом температура выше 39 градусов и ее не получается понизить. У Виталия в палате есть бесплатный Wi-Fi, удобная кровать с регулировкой высоты, кондиционер, небольшой шкаф для вещей и душевая с туалетом.
«Сегодня третий день, когда я себя чувствую близко по состоянию к идеальному. У меня температура от 36 до 37,1 скачет. Прошло горло, оно не болит, и единственный симптом еще — нос не дышит», — рассказал Виталий телеканалу «360».
Москвич вместе с женой 10 марта прилетел из Барселоны, и только 13 марта у него появились первые признаки заболевания: слабость в теле, озноб, позднее поднялась температура примерно до 37,5 градуса. В тот же день у него взяли анализ на коронавирус. Повышенная температура держалась у Виталия два дня, 15 марта ему позвонили из Роспотребнадзора, сообщили о положительном результате анализа, и в тот же день за ним приехала машина скорой помощи.
Также мужчина рассказал, что в первый день, после того как плохо себя почувствовал, он «ездил по делам», врачи установили, с кем он контактировал, и отправили этих людей на карантин. Жена Виталия, которая была в Испании вместе с ним, находится на карантине дома, у нее не подтвердился коронавирус.
«13 марта у меня взяли первые анализы и 15-го числа мне сообщили результат — положительный. С 15-го числа я нахожусь в отдельной палате, ко мне никого не пускают, в течение 14 дней я должен быть изолирован. Берут анализы на 1-й, 3-й и 10-й день», — поделился больной коронавирусом.
По словам мужчины, заболевание протекает у всех по-разному, в больнице есть пациенты, которые «лежат под капельницами и пьют антибиотики». «У нас есть чат в Telegram — там больные пишут, какая у них ситуация. У многих температура выше 39, они ее совсем не могут сбить, она сутки-двое держится», — добавил Виталий. Он уточнил, что в чате примерно 60 человек, из них только у троих подтвердился коронавирус, «очень многие переболели пневмонией».
Все доктора и санитары носят маски и спецзащиту. Виталию не выдали почти никаких лекарств, кроме капель для носа и жидкости для полоскания горла. Врачи пояснили, что его температура повысилась незначительно и «организм должен бороться сам». Москвич рассказал, что больных кормят три раза в день и дополнительно один раз в день приносят яблочный сок, яблочные чипсы и яблочный пирожок. В палатах есть телевизоры, но они работают не на всех этажах, а также радио.
По состоянию на 15:55 19 марта, в России зарегистрировали 199 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели пять человек. Медики провели 133 101 исследование, связанное с выявлением коронавируса.