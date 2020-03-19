Wi-Fi, удобная кровать и кондиционер: москвич с коронавирусом рассказал о палатах в Коммунарке

Москвич вместе с женой 10 марта прилетел из Барселоны, и только 13 марта у него появились первые признаки заболевания: слабость в теле, озноб, позднее поднялась температура примерно до 37,5 градуса. В тот же день у него взяли анализ на коронавирус. Повышенная температура держалась у Виталия два дня, 15 марта ему позвонили из Роспотребнадзора, сообщили о положительном результате анализа, и в тот же день за ним приехала машина скорой помощи.





Также мужчина рассказал, что в первый день, после того как плохо себя почувствовал, он «ездил по делам», врачи установили, с кем он контактировал, и отправили этих людей на карантин. Жена Виталия, которая была в Испании вместе с ним, находится на карантине дома, у нее не подтвердился коронавирус.





«13 марта у меня взяли первые анализы и 15-го числа мне сообщили результат — положительный. С 15-го числа я нахожусь в отдельной палате, ко мне никого не пускают, в течение 14 дней я должен быть изолирован. Берут анализы на 1-й, 3-й и 10-й день», — поделился больной коронавирусом.





По словам мужчины, заболевание протекает у всех по-разному, в больнице есть пациенты, которые «лежат под капельницами и пьют антибиотики». «У нас есть чат в Telegram — там больные пишут, какая у них ситуация. У многих температура выше 39, они ее совсем не могут сбить, она сутки-двое держится», — добавил Виталий. Он уточнил, что в чате примерно 60 человек, из них только у троих подтвердился коронавирус, «очень многие переболели пневмонией».





Все доктора и санитары носят маски и спецзащиту. Виталию не выдали почти никаких лекарств, кроме капель для носа и жидкости для полоскания горла. Врачи пояснили, что его температура повысилась незначительно и «организм должен бороться сам». Москвич рассказал, что больных кормят три раза в день и дополнительно один раз в день приносят яблочный сок, яблочные чипсы и яблочный пирожок. В палатах есть телевизоры, но они работают не на всех этажах, а также радио.



