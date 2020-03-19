В России зафиксировано еще 52 случая заболевания коронавирусом

В России 19 марта зафиксировано еще 52 случая заболевания коронавирусом. Из них в Москве — 12 случаев, в Московской области — пять. Инфицированные граждане посещали страны с очагами инфекции за последние две недели. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В целом в России выявлено 199 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.





«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — говорится на сайте Роспотребнадзора.





В Свердловской области выявлены пять новых случаев, в Тульской области, Хабаровском и Красноярском краях — по три новых случая. В Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и в Краснодарском крае — по два новых заболевших. По одному заболевшему зафиксировано в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, в Санкт-Петербурге, Пермском крае, республиках Саха и Чувашия, а также в Ханты-Мансийском АО. Сообщается, что под медицинским наблюдением по России 18 марта остаются 22 178 человек.





В Москве 19 марта зафиксирована первая смерть заболевшей коронавирусом — профессора Губкинского университета Валентины Зубаревой. Главный патологоанатом города Москвы профессор Олег Зайратьянц позднее заявил, что вирусная пневмония негативно отразилась на ее самочувствии, однако, согласно результатам вскрытия, причиной смерти педагога стал оторвавшийся тромб.