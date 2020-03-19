Нефть российской марки Urals рухнула до уровня 2002 года

Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы на торгах 18 марта снизились до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с февраля 2002 года. Давление на котировки оказывала информация об увеличении отгрузок из балтийских портов и решение Saudi Aramco резко снизить цены на апрельские партии.
По данным американского агентства Platts, «Сургутнефтегаз» продал 18 марта две отгрузки в апреле из Приморска и Усть-Луги, по 100 тысяч тонн Urals каждая, с дисконтом к марке Brent в 4-4,8 доллара за баррель. Shell купила у швейцарской Glencore 100 тысяч тонн российской нефти с отгрузкой 4—8 апреля с дисконтом 4,2 доллара, а также аналогичный объем у Trafigura с отгрузкой из Балтики 5—9 апреля с дисконтом 4,15 долларов за баррель к цене Brent.
18 марта стоимость нефти марки Brent на мировых рынках впервые с сентября 2003 года опустилась ниже 26 долларов за баррель. Котировки майских фьючерсов на американскую нефть WTI уменьшались на 14,89%, до 23,26 доллара за баррель. Майские фьючерсы Brent 19 марта торгуются на уровне 26,7 доллара за баррель, продолжая снижаться по отношению к предыдущему закрытию почти на 3%. Котировки нефти WTI падают на 0,5% и находятся возле 22 долларов.
Как заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун в интервью РБК, из-за развала соглашения ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия оказались в самой «негативной ситуации» и начали «войну на истощение». «И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США», — отметил он.
По его словам, на совещании представителей российских нефтяных компаний с президентом Владимиром Путиным «никакая идея о выходе» из сделки с ОПЕК+ не обсуждалась. «Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее [идею] активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов [за баррель]», — добавил он.
Ранее совладелец ЛУКОЙЛа заявил, что Россия будет ежедневно терять до 150 миллионов долларов после развала сделки с ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти) и другими не входящими в организацию производителями. Федун не стал комментировать отказ российской стороны от продления сделки ОПЕК+. При этом он подтвердил планы отечественных нефтекомпаний нарастить добычу.