Нефть российской марки Urals рухнула до уровня 2002 года

Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы на торгах 18 марта снизились до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с февраля 2002 года. Давление на котировки оказывала информация об увеличении отгрузок из балтийских портов и решение Saudi Aramco резко снизить цены на апрельские партии.





По данным американского агентства Platts, «Сургутнефтегаз» продал 18 марта две отгрузки в апреле из Приморска и Усть-Луги, по 100 тысяч тонн Urals каждая, с дисконтом к марке Brent в 4-4,8 доллара за баррель. Shell купила у швейцарской Glencore 100 тысяч тонн российской нефти с отгрузкой 4—8 апреля с дисконтом 4,2 доллара, а также аналогичный объем у Trafigura с отгрузкой из Балтики 5—9 апреля с дисконтом 4,15 долларов за баррель к цене Brent.





18 марта стоимость нефти марки Brent на мировых рынках впервые с сентября 2003 года опустилась ниже 26 долларов за баррель. Котировки майских фьючерсов на американскую нефть WTI уменьшались на 14,89%, до 23,26 доллара за баррель. Майские фьючерсы Brent 19 марта торгуются на уровне 26,7 доллара за баррель, продолжая снижаться по отношению к предыдущему закрытию почти на 3%. Котировки нефти WTI падают на 0,5% и находятся возле 22 долларов.