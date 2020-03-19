Во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти всех 85 российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все спортивные и массовые мероприятия отменили, школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения, сообщает ТАСС, ссылаясь на распоряжения властей субъектов России.





Первыми режим повышенной готовности 5 марта ввели власти Москвы. К 19 марта — администрации всех регионов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, а также Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.





По состоянию на 15:55 мск 19 марта в России зафиксировано 199 случаев заражения вирусом, из них 188 — у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств, сообщил Роспотребнадзор. «Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — рассказали в ведомстве.





В Свердловской области выявили пять новых случаев, в Тульской области, Хабаровском и Красноярском краях — по три. В Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и в Краснодарском крае — по два новых заболевших. По одному заболевшему зафиксировано в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, в Санкт-Петербурге, Пермском крае, республиках Саха и Чувашия, а также в Ханты-Мансийском АО.