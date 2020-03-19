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Пригожин потребовал возбудить уголовное дело против Обамы
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Пригожин потребовал возбудить уголовное дело против Обамы

Российский бизнесмен считает, что компания «Конкорд» стала жертвой заговора американских элит

Российский бизнесмен, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин потребовал от генерального прокурора США Уильяма Барра возбудить уголовное дело против экс-президента США Барака Обамы и других представителей американской власти. По мнению Пригожина, бывший глава Белого дома и «группа неустановленных лиц» вступили в сговор с целью возбудить уголовное дело против компании «Конкорд» и опорочить ее, лично Пригожина и всю Российскую Федерацию.


«Настоящим письмом требую требую возбудить уголовное дело в отношении группы неустановленных лиц, в число которых входит бывший президент США Барак Обама, высшие должностные лица министерства юстиции США, члены Конгресса и Сената США, а такжие бывшие и действующие сотрудники Государственного департамента США, которые, вступив в сговор, своими неправомерными действиями, фальсификацией документов и доказательств добились незаконного возбуждения уголовного дела «США против компании «Конкорд» с целью опорочить компанию «Конкорд», меня лично, а также Российскую Федерацию», – говорится в писме.


В середине марта Пригожин заявил, что намерен подать судебный иск на 50 миллиардов долларов к властям США «за незаконное преследование и санкции». Перед этим американский суд прекратил дело против компании российского бизнесмена «Конкорд менеджмент и консалтинг» и снял с нее обвинения во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.


Американский суд прекратил дело по требованию прокуратуры США так как американские власти посчитали, что дальнейшее производство по делу «Конкорда», который не присутствует в Соединенных Штатах «и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности». Дальнейшее разбирательство может раскрыть средства и методы работы правоохранителей, сообщила прокуратура.


Впсоледствии Пригожин заявил, что «Конкорд» два года незаконно обвинялся во вмешательстве в выборы президента США. По его словам, американские власти не предоставили доказательств, фальсифицировали показания свидетелей и «предпринимали всевозможные действия», чтобы не допустить непредвзятого судебного разбирательства. 


Заметка дополняется


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