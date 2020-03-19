Российский бизнесмен, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин потребовал от генерального прокурора США Уильяма Барра возбудить уголовное дело против экс-президента США Барака Обамы и других представителей американской власти. По мнению Пригожина, бывший глава Белого дома и «группа неустановленных лиц» вступили в сговор с целью возбудить уголовное дело против компании «Конкорд» и опорочить ее, лично Пригожина и всю Российскую Федерацию.





«Настоящим письмом требую требую возбудить уголовное дело в отношении группы неустановленных лиц, в число которых входит бывший президент США Барак Обама, высшие должностные лица министерства юстиции США, члены Конгресса и Сената США, а такжие бывшие и действующие сотрудники Государственного департамента США, которые, вступив в сговор, своими неправомерными действиями, фальсификацией документов и доказательств добились незаконного возбуждения уголовного дела «США против компании «Конкорд» с целью опорочить компанию «Конкорд», меня лично, а также Российскую Федерацию», – говорится в писме.





В середине марта Пригожин заявил, что намерен подать судебный иск на 50 миллиардов долларов к властям США «за незаконное преследование и санкции». Перед этим американский суд прекратил дело против компании российского бизнесмена «Конкорд менеджмент и консалтинг» и снял с нее обвинения во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.





Американский суд прекратил дело по требованию прокуратуры США так как американские власти посчитали, что дальнейшее производство по делу «Конкорда», который не присутствует в Соединенных Штатах «и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности». Дальнейшее разбирательство может раскрыть средства и методы работы правоохранителей, сообщила прокуратура.





Впсоледствии Пригожин заявил, что «Конкорд» два года незаконно обвинялся во вмешательстве в выборы президента США. По его словам, американские власти не предоставили доказательств, фальсифицировали показания свидетелей и «предпринимали всевозможные действия», чтобы не допустить непредвзятого судебного разбирательства.





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